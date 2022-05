Mindelheim

Hier wird Menschen mit psychischer Beeinträchtigung geholfen

Plus Die Tagesstätte für psychisch Beeinträchtigte in Mindelheim ist umgezogen. Ihre Besucherinnen und Besucher genießen vor allem die Freiheiten, die sie dort haben.

Von Leonie Behr

Besucherinnen und Besucher der Regens Wagner Tagesstätte in der Mindelheimer Steinstraße kommt zunächst der Duft von frischem Kaffee entgegen. Ein paar Sekunden später dann, freudig mit dem Schwanz wedelnd, der Therapiehund Moreno. Er, so wie alle anderen, die die Tagesstätte regelmäßig besuchen, mussten sich aber zunächst an einen neuen Standort in Mindelheim gewöhnen. In der Steinstraße befindet sich die Einrichtung nämlich erst seit Februar. Sie richtet sich speziell an Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung, die hier einen Teil ihres Alltags verbringen können.

