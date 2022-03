Hilfe für die Ukraine: Mindelheim zeigt sein großes Herz

Der Aufruf der Cheerful Stompers, für Menschen in der Ukraine zu spenden, ist auf ein überwältigendes Echo gestoßen. Auch die Feuerwehr hat in Mindelheim angepackt.

Angelika Wicke ist noch immer überwältigt von dem, was sie in den vergangenen Tagen erlebt hat. Zusammen mit den Freundinnen der Mindelheimer Line Dance Gruppe „Cheerful Stompers“ und mit Unterstützung der Frundsbergschützen hat die Tanztrainerin eine Hilfsaktion für die Ukraine organisiert. Sämtliche Erwartungen an die Hilfsbereitschaft wurden übertroffen.

Am Montag sind von der Schwabenwiese allein vier mit Hilfsgütern voll beladene 7,5-Tonner in Richtung Schongau aufgebrochen. Die Feuerwehr Mindelheim hat beim Verladen mitgeholfen. Zusätzlich wurde noch ein großer Transporter mit Anhänger beladen. Von Schongau aus gingen die Windeln, Schlafsäcke, Erste-Hilfe-Kästen, haltbare Lebensmittel und vieles mehr nach Augsburg. Dort nahm sie die ukrainische Gemeinde in Empfang und sorgt für den Weitertransport in die Ukraine, wo letztendlich der Katastrophenschutz Berlin die Spenden nach Bedarf verteilt.

"Positiver Stress", weil so viele den Menschen in der Ukraine helfen wollten

„Wir hatten furchtbar viel Stress“, erzählt Angelika Wicke am Telefon. Es war positiver Stress. Mit einem derartigen Ansturm über mehrere Tage hatte niemand gerechnet. Zeitweise ging es an der Schwabenwiese zu wie an einer Drive-in-Station. Kaum hatte ein Fahrer seine Ladung übergeben, kam bereits der nächste Wagen angefahren, um zu helfen. „Die Organisation und Durchführung war eine echte Herausforderung“, erzählt Wicke.

Ein Spender bezeichnete den Zulauf wortwörtlich „wie am Wertstoffhof am Wochenende“. Aber die Herausforderung wurde gemeistert. Mitgetragen wurde die Aktion von vielen Seiten. In erster Linie natürlich von der Bevölkerung. „In diesen vier Tagen wurde so bereitwillig und großzügig gespendet, dass die Cheerful Stompers stundenlang sortierten, unzählige Kisten und Säcke füllten.“ Dabei wurden sie immer wieder von Freiwilligen unterstützt, die spontan Hilfe anboten. „Die ganze Aktion zeigte es deutlich: Mindelheim hat ein großes Herz!“, betont Wicke.

Unterstützung kam auch von der „BRK-Rettungshundestaffel Augsburg und Umland“. Sie machte mit Hilfsgütern einen Transporter mit Anhänger voll. Die Autovermietung „Freudling“ aus Buchloe hat einen 7,5 Tonner zur Verfügung gestellt. Und nicht zuletzt haben die Frundsbergschützen Mindelheim die Aktion unterstützt, indem sie ihre Örtlichkeiten zur Verfügung gestellt haben.