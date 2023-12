Mindelheim

06:30 Uhr

Hilfe für Firmen von der Gründung bis zum Totalräumungsverkauf

Plus Der Mindelheimer Ralf Heimsch berät Unternehmen in den verschiedensten Geschäftslagen. Den Abschied von seinem früheren Leben bereut er nicht.

Von Melanie Lippl

Ein Foto an der Wand erinnert an das frühere Leben von Ralf Heimsch, es ist schon ein wenig ausgeblichen: Ein Kaufhaus, das seinen Nachnamen trägt, ist darauf zu sehen. 2009 entschlossen sich Ralf Heimsch und sein Vater schweren Herzens und aus wirtschaftlichen Gründen, ihr Geschäft in Landsberg zu verkaufen. Von seiner jahrzehntelangen Erfahrung dort profitiert Ralf Heimsch aber noch heute, in seinem neuen Leben als Unternehmensberater.

Nach der Geschäftsausgabe beschäftigte sich der Mindelheimer zunächst mit dem Online-Handel. Als der Einzelhandelsverband ihn fragte, ob er dessen Mitglieder unterstützen könne, sagte er zu. Danach meldete sich die Industrie- und Handelskammer Oberbayern, dann die aus Schwaben: "Was anfangs als Nebenjob gedacht war, hat sich inzwischen zum Fulltime-Job entwickelt", sagt Heimsch. Anfangs wollte er sich nur auf Textilhandel spezialisieren, aber immer häufiger kamen auch Anfragen aus anderen Branchen. Heute berät Heimsch eine Praxis für Orthopädie ebenso wie eine 3D-Druck-Firma oder einen Betrieb, der Betonschalungen reinigt und saniert. Am meisten Freude bereiten ihm aber immer noch die Betriebe aus der Modebranche.

