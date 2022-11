Theater in Mindelheim: "Hilfe, noch ein Virus!"

Plus Nach der Corona-Zwangspause begeistert die Laienspielgruppe der Pfarrei St. Stephan Mindelheim wieder die Zuschauer – und das, obwohl sich alles um die Grippe dreht.

Sehnsüchtig hatten die zahlreichen Fans lang gewartet, bis sich der Vorhang im Mindelheimer Pfarrsaal nach mehr als zweijähriger Corona-Pause endlich wieder öffnete. Seltsamerweise hatten die Laienspieler für ihr Comeback ein Stück gewählt, in dem erneut ein Virus quasi die Hauptrolle spielte – die „Männergrippe“. Es hätte ein wunderschönes Wochenende werden sollen. Alexander, der Herr des Hauses Humbold, wäre mit seinem Freund Torben zum Angeln gefahren und seine Ehefrau Anna hatte geplant, ihre Jugendfreundin Isabell zu treffen. Doch dann schlägt das Schicksal erbarmungslos zu. Ein winziges Grippevirus hat Alexander einen Besuch abgestattet und bringt den schwergewichtigen Mann auf dem heimischen Sofa zum Erliegen. Der herbeigerufene Hausarzt Dr. Brinkmann kann ihm ebenso wenig helfen wie die dampfende Hühnersuppe seiner besorgten Mutter.