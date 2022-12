Holzdiebe in den Unterallgäuer Wäldern

Was die Preissteigerung beim Brennholz bewirkt. Die Forstverantwortlichen im Unterallgäu erhöhen den Schutz.

Nicht nur die Preise für Gas und Öl steigen, sondern auch die für Brennholz. Da kommt einigen Zeitgenossen in den Sinn, Holz aus den Wäldern zu stehlen, um Geld zu sparen. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West verzeichnet in diesem Jahr einen Anstieg an Holzdiebstählen im Vergleich zu den letzten Jahren.

Im Unterallgäu sind die Holzdiebstähle noch nicht so sehr verbreitet. Trotzdem sei auch hier schon eine gewisse Tendenz nach oben zu erkennen, meint Polizeisprecher Dominic Geißler.

Auf dem Land ist das Risiko für Hozldiebe offenbar noch zu groß

Benedikt Leonhard, der stellvertretende Forstbetriebsleiter der Bayerischen Staatsforsten aus Ottobeuren, spricht von Glück, denn er habe bis jetzt noch keinen Holzdiebstahl verzeichnet. Das sei hier nicht so häufig. Dies bestätigt auch Phillip Götzfried, der Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft Mindelheim: „Das Risiko erwischt zu werden, ist hier auf dem Land vielen zu groß.“ Man brauche schwere Geräte, müsse bei Tageslicht aufbrechen und habe so einen großen Aufwand und hohes Risiko – alles nur für ein bisschen Brennholz. Das sei ein Grund für die vergleichsweise niedrigen Zahlen im Unterallgäu.

Auch im Unterallgäu sind mittlerweile GPS-Tracker zum Schutz des geschlagenen Holzes im Einsatz

Die Preissteigerung des Brennholzes erhöht jedoch die Gefahr, dass Diebstähle öfter vorkommen. Dem sind sich die Förster bewusst und erhöhen den Schutz. Das Holz im Staatswald etwa wird laut Leonhard eindeutig mit Markierungen gekennzeichnet.

Auch Tracker sind in Gebrauch. „Das sind kleine Geräte, die zwischen dem Holz versteckt werden“, erklärt Leonhard. „Sobald das Holz bewegt wird, senden sie Notsignale an uns aus.“ Im Staatswald Bayern gibt es die Leseholzordnung. Dabei darf das Holz bis zur Armstärke, und das nicht für den Verkauf vorgesehen ist, zum Eigenbedarf gesammelt werden.

So einfach ist das aber nicht. „Man muss sich aber sicher sein, wo man ist, sodass man nicht plötzlich in einem Privatwald zu stehlen beginnt“, warnt der stellvertretende Leiter der Staatsforsten Ottobeuren.