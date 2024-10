Sachschaden in noch nicht genannter Höhe haben unbekannte Täter angerichtet, die in der Nacht auf Samstag, 19. Oktober, die Holzfassade eines Einfamilienhauses in der Westernacher Straße mit weißer Farbe beschmiert haben. Die Polizeiinspektion Mindelheim bittet um Hinweise unter Telefonnummer 08261/76850. (mz)

