Hubert Aiwanger sorgt im Freien für Stimmung ohne Bierzelt

Plus Tosender Beifall in Mindelheim für Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger. Die verbalen Angriffe auf die Grünen und die da oben kommen bei den rund 1000 Besuchern gut an.

Von Johann Stoll

Im Hotel Alte Post hat sich der stellvertretende bayerische Ministerpräsident und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger noch kurz gestärkt. Dann ging es raus aus der Mindelheimer Altstadt ins Industrie- und Gewerbegebiet, begleitet von Sicherheitskräften. Die Firma Weikmann hatte für den Wahlkampfhöhepunkt der Freien Wähler im Unterallgäu ihr Gelände bereitgestellt. Bierzeltgarnituren waren bereitgestellt und die Stadtkapelle Mindelheim unter Leitung von Robert Hartmann angeheuert worden. Nur auf ein Festzelt, auf das verzichteten die Wahlkampf-Planer rund um den Landtagsabgeordneten Bernhard Pohl im Vertrauen, das trockene Wetter werde schon irgendwie halten.

Aiwanger gegen Klimakleber, Grüne und die Ampel

Das Kalkül ging auf. Das Wetter blieb trocken und Aiwanger lieferte die von vielen erhoffte freie Rede mit knackigen Zitaten gegen Grüne, Klimakleber, Großstädter und „Ampel-Gehampel“. Immer wieder gab es Szenenapplaus für Aiwanger, der auf die Affäre um das antisemitische Flugblatt nicht mehr direkt einging, das vor 35 Jahren in seinem Schulranzen gefunden worden war und im Sommer für viel Wirbel gesorgt hat. In Richtung seines politischen Weggefährten, des Kaufbeurer Direktkandidaten der Freien Bernhard Pohl, sagte Aiwanger, Pohl sei auch schon einmal „bitterst mitgespielt“ worden, beide also Opfer. Es sei so getan worden, als hätte Bernhard Pohl „kleine Kinder gefressen“, so Aiwanger. Damit spielte er auf wiederholte Trunkenheitsfahrten des Kaufbeurers an. Im Jahr 2006 war bei einer solchen Fahrt sogar ein Mensch ums Leben gekommen. Pohl war damals wegen fahrlässiger Tötung zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

