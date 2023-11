Hunde vor der Kamera: Wie tierisch gute Fotos gelingen

Plus Der Mindelheimer Fotoclub präsentierte sich nicht nur bei einer großen Ausstellung, sondern auch mit drei Workshops. Tierisch ging es bei der Hundefotografie zu.

Mehr als nur eine Ausstellung hat der Fotoclub Mindelheim organisiert, um sich zu präsentieren: Neben den Bildern gab es im Forum auch 28 Multimedia-Shows von den Reisen der Mitglieder zu sehen und bei drei verschiedenen Workshops konnten Hobbyfotografen Neues dazulernen. Bei der Bilderflut, die in der heutigen Zeit täglich auf jeden von uns einströmt, geht es Robert Seitz, dem Vorsitzenden des Fotoclubs, darum, die „Poesie des Augenblicks“ einzufangen, besondere Bilder zu schaffen, die im Gedächtnis hängen bleiben. Besondere Bilder sollten auch beim Workshop für Hundefotografie entstehen, den Karoline Thalhofer leitete.

Die Oberriedenerin ist seit 2016 Mitglied im Fotoclub und beschäftigt sich seit sieben Jahren intensiv mit diesem Thema. Ihre Jack-Russell-Hündin Donna hatte sie als Model mitgebracht zum Shooting bei den Pfaffenhauser Badeseen.