Hundebesitzer verwechselt Gulli mit Hundeklo

Ein älterer Herr hat die Hinterlassenschaften seines Hundes im Kanal verschwinden lassen. Das hat nun Folgen.

Am frühen Montagabend hat ein Zeuge beobachtet, wie ein Hundebesitzer in Mindelheim die Hinterlassenschaften seines Hundes zwar im vorgesehenen Kotbeutel entsorgt hat – aber nicht im Abfalleimer, sondern in einem Kanalabflussgitter.

Laut Polizei sprach der Zeuge den älteren Herrn darauf an, dieser reagierte aber nicht.

Den Hundebesitzer erwartet eine Anzeige

Nachdem der Mann schließlich die Wohnanschrift von Hund und Herr ausfindig gemacht hatte, meldete er den Vorfall der Polizei. Den uneinsichtigen Hundehalter erwartet nun eine Anzeige nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz wegen der verbotenen Abfallentsorgung, heißt es im Polizeibericht.