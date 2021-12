Im Ernstfall ist auch Mindelheim auf sich allein gestellt

Plus Der Katastrophenschutz wird vernachlässigt. Das zeigt die Antwort der Stadt Mindelheim auf eine Anfrage von Stadtrat Christian Sedlmeir.

Im Sommer waren Teile von Mindelheim von einem Stromausfall betroffen. Das hat Stadtrat Christian Sedlmeir ( AfD) keine Ruhe gelassen. Er wollte es genauer wissen und hakte Anfang November bei der Stadt nach. Er erbat nicht nur zur Frage, wie gut Mindelheim auf einen längeren Stromausfall vorbereitet ist, Auskunft. Er wollte generell wissen, wie krisenfest die Stadt ist. Gibt es Notstromaggregate, um etwa die Wasserversorgung zu sichern? Wie groß ist der Dieselvorrat? Wie wird die Bevölkerung mit Lebensmitteln versorgt? Die Antworten aus dem Rathaus waren ernüchternd.