Umfrage bestätigt: Mindelheim könnte noch fahrradfreundlicher sein

Wie wohl und sicher fühlen sich Fahrradfahrer und -fahrerinnen in Deutschland? Diese Frage versucht der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) alle zwei Jahre mit seinem sogenannten Fahrradklima-Test zu beantworten. Genau 107 Mindelheimerinnen und Mindelheimer haben sich zwischen September und November 2024 an der Umfrage beteiligt und mit Schulnoten unter anderem bewertet, ob ihnen das Radfahren in Mindelheim Spaß macht, hier in jüngster Zeit besonders viel für den Radverkehr getan wurde oder die Radwege im Winter geräumt und gestreut werden. Jetzt hat der ADFC die Ergebnisse präsentiert.

