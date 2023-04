Mindelheim

18:00 Uhr

Im Hochhaus am Mayenbadweg kommen Flüchtlinge unter

Das Landratsamt hat das Hochhaus am Unteren Mayenbadweg in Mindelheim vorübergehend angemietet. In dem Haus sollen Flüchtlinge unterkommen.

Plus Anfang März hatte Landrat Eder Alarm geschlagen. Schon bald müssten Turnhallen genutzt werden, um Flüchtlinge unterzubringen. So weit kommt es nun nicht.

Das seit Längerem leer stehende Hochhaus am Unteren Mayenbadweg vermietet der Eigentümer, die Firma Conductor Bau GmbH aus Ludwigsburg bei Stuttgart, vorübergehend an das Landratsamt. Dort können Flüchtlinge unterkommen. Das teilte Firmenchef Roland Görgens mit. Das Landratsamt Unterallgäu hat das bestätigt. Die Kreisbehörde mietet das achtstöckige Hochhaus mit 2100 Quadratmetern Nutzfläche ab 15. April an, und zwar stellvertretend für den Freistaat Bayern.

Vor allem Menschen aus der Ukraine soll hier leben

Roland Görgens sagte, das Haus werde für ein Jahr vorübergehend vermietet, um darin Flüchtlinge vor allem aus der Ukraine unterzubringen. Sein Unternehmen hat Sanitär-Container für WC und Duschen angeschafft, damit das Gebäude möglichst schnell genutzt werden kann. Für die Mietkosten kommt der Freistaat Bayern auf, nicht der Landkreis. Eine Verlängerung ist wohl möglich. Erst wenn die Lebenshilfe ihre neuen Räume an der Landsberger Straße beziehen kann, wird sie am Unteren Mayenbadweg ausziehen. Laut Görgens wird das wohl erst in zwei Jahren der Fall sein.

