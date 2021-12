Anton ist das 600. Baby im Mindelheimer Krankenhaus

Die Geburtenzahlen in Mindelheim steigen seit einigen Jahren. Für das Team ist trotzdem noch jede Geburt ein kleines Wunder.

Sabrina und Christoph Surm aus Mindelheim freuen sich über die Geburt ihres ersten Kindes. Doch der kleine Anton ist ein besonderes Kind: Er kam als 600. Mindelheimer Baby in diesem Jahr auf die Welt geschwommen. „Es war eine wunderschöne Wassergeburt und die Mama hat das wirklich super gemeistert!“, freut sich Hebamme Nathalie Hofmann, die die Geburt begleitet hat.

Jede Geburt ist ein großes Glück für das Mindelheimer Team

Auch das gesamte Geburtshilfe-Team der Klinik Mindelheim gratulierte und freute sich mit den Eltern über das kleine vorweihnachtliche Wunder! „Auch für uns ist es immer ein großes Glück, wenn ein Kind gesund und munter das Licht der Erde erblickt“, freut sich Dr. Monica Korab, die als Gynäkologin bei der Geburt dabei war.

Die Geburtenzahlen an der Klinik Mindelheim steigen seit ein paar Jahren kontinuierlich an: 2019 waren es noch 580 Babys, 2020 schon 611. „Dieses Jahr könnten es um die 650 Geburten werden“, schätzt Dr. Andreas Ballast, Gynäkologe und Belegarzt an der Klinik Mindelheim. (mz)