Mindelheim

vor 33 Min.

Immer mehr Bäume in Mindelheim sind nicht zu retten

Plus Die Stadt muss in diesem Winter so viele Bäume fällen wie selten zuvor. Dabei ist eine Baumart besonders betroffen.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Nur 2021 bildete eine erfreuliche Ausnahme. All die anderen Jahre, auch heuer, war es viel zu trocken. Darunter haben ganz besonders die Bäume im Stadtgebiet gelitten. Manche sind inzwischen so geschädigt, dass nur die Fällung bleibt. So viele Bäume wie in diesem Winter hat es aber noch selten erwischt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen