Immer mehr Verkehr: So will Mindelheim gegensteuern

Plus Mindelheim wächst und damit nimmt auch der Verkehr zu. Ein Gutachter von Modus Consult legte der Stadt nun nahe, wie sie die Parksituation verbessern könnte.

Wer die Stellschrauben an der richtigen Stelle nachjustieren will, muss die Fakten kennen. Das gilt für jeden im Privaten wie auch für eine Stadt wie Mindelheim. Der Stadtrat hat deshalb im Mai 2020 Modus Consult aus Ulm damit betraut, ein Mobilitätskonzept erarbeiten lassen. Darin ist das Verkehrsaufkommen bis ins Jahr 2035 prognostiziert.

Diesen Blick aufs große Ganze, also auf die Verkehrssituation von Mindelheim und seinen Ortsteilen, hat Stefan Hangleiter dem Stadtrat präsentiert. Basis waren Zählungen der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer sowie eine Haushaltsbefragung vom 27. Oktober 2020. Für die weitere Stadtentwicklung habe Mindelheim damit eine sehr gute Grundlage, sagte Hangleiter.