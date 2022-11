In der Kirche den Dialog auf Augenhöhe suchen

350 Gäste aus der ganzen Diözese: Beim Mesnertag in Mindelheim stand das Thema „Kirche im Wandel“ im Mittelpunkt.

Die Kirche auf- und zuschließen, Gottesdienste vor- und nachbereiten, Glocken läuten, dem Priester die liturgischen Gewänder anlegen, für Blumenschmuck sorgen, sich um die Außenanlagen des Gotteshauses kümmern, Rasen mähen und im Winter Schnee räumen: Das sind nur einige der vielfältigen Dienste der Mesnerinnen und Mesner, die zu Recht „die rechte Hand des Pfarrers“ genannt werden. Zumal sie zuweilen auch Ansprechpartner für Gäste, Kirchenbesucher und trauernde Angehörige sind und meist auch mit handwerklichen Fertigkeiten zu punkten wissen.

Beim traditionellen Diözesantag des Mesnerverbandes im Bistum Augsburg ist es üblich, dass die Verdienste dieses Berufsstandes gebührend gewürdigt werden. So geschehen jetzt auch in Mindelheim, wo sich 360 von etwa 2000 Küsterinnen und Küstern aus den 1000 Pfarreien der Diözese in der Stadtpfarrkirche St. Stephan einfanden, um mit Diözesanpräses Harald Heinrich im festlichen Rahmen Eucharistie zu feiern. Mit ihm standen noch zwölf Konzelebranten am Altar.

Dank für die wichtige Arbeit der Mesnerinnen und Mesner

In seiner Predigt dankte Domkapitular Heinrich den Mesnerinnen und Mesnern für ihren aufopferungsvollen Dienst und ihr Engagement. „Mit ihrer Arbeit leisten sie einen wichtigen Beitrag, dass Kirche zur Heimat wird“ bescheinigte er ihnen. „Und das in einer Zeit. In der es gar nicht lustig ist, katholisch zu sein.“ In das gleiche Horn stieß auch der für die Verbände im Bistum zuständige und aus Kirchdorf stammende Pfarrer Dominik Zitzler. Für ihn sind Mesnerinnen und Mesner „besonders wertvolle Schätze in der Schatztruhe der Kirche“.

Nach dem festlichen Gottesdienst referierte Monsignore Thomas Gerstlacher im Forum über das Thema „Kirche im Wandel“. Gott berufe nicht die Qualifizierten, sondern qualifiziere die Berufenen, gab er sich überzeugt. Vor mehr als 2000 Jahren habe man versucht Christus unter die Erde zu bringen, ihn damit aber unter die Leute gebracht, bemerkte er. Durch die Reihen gehend versuchte Pfarrer Gerstlacher mal leise, mal recht impulsiv seine Zuhörer davon zu überzeugen, dass es ihre und der Kirche Aufgabe sei, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie mit Christus unterwegs sind.

Der Wandel in der Kirche, so Gerstlacher müsse bei jedem Einzelnen beginnen und es komme für Christen darauf an, dass sie sich vom Evangelium ergreifen und erschüttern lassen. Auf den Synodalen Weg eingehend, kritisierte der Referent mangelnde Dialogbereitschaft. Es werde zu viel polarisiert und zu wenig auf Augenhöhe miteinander geredet, meinte er. Die Kirche habe nur Zukunft im Mit-und Füreinander, lautete sein Credo.

Immer öfter übernehmen in den Kirchen Teams den Mesner-Dienst

„Nichts ist beständiger als die Veränderung“, zitierte Klaus Probst aus Dilligen, der Diözesanleiter des Mesnerverbandes bei seinem Tätigkeits- und Rechenschaftsbericht ein Sprichwort. Hier sei der Verband einen guten Mittelweg gegangen, bilanzierte er und informierte darüber, dass der Trend beim Mesnerberuf zu Teams gehe. Den Regularien folgten Infos über personelle Veränderungen in den Dekanaten und Informationen über neueste Entwicklungen im Arbeitsrecht. Neu eingeführt wurde vom Verband das Bronzene Mesnerabzeichen für 15-jährige Dienstjubiläen.

Da Bischof Bertram Meier das Jahr 2023 als Ulrichs-Jubiläumsjahr ausrufen will, lud Probst für den 19. April des nächsten Jahres zu einer Diözesan-Wallfahrt mit Fest-Gottesdienst nach Dillingen, die Heimat des Bistums-Patrons, ein.