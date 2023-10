Mindelheim

vor 2 Min.

In der Mindelheimer Pfarrei St. Stephan gibt es tierisch viel zu entdecken

Plus Die Maus ermöglicht bei fünf Führungen in der Mindelheimer Pfarrei St. Stephan ganz besondere Einblicke. Wer genau hinsieht, entdeckt sogar den Freund der Maus.

Von Sandra Baumberger Artikel anhören Shape

Was ein Glück, dass Johannes und Magdalena Hauke aus Mindelheim so große Fans der "Sendung mit der Maus" sind. So haben sie nämlich erfahren, dass es den "Türen auf mit der Maus"-Tag gibt und sich sehnlichst gewünscht, auch einmal Einblicke der besonderen Art zu bekommen. Das Problem: In erreichbarer Nähe gab es kein einziges Angebot. Deshalb - auch das ein Glück - haben ihre Eltern, Mesner Stefan und Pastoralreferentin Stefanie Hauke, die Sache eben selbst in die Hand genommen und zusammen mit Kulturamtsleiter Christian Schedler und Organist Michael Lachenmayer in Mindelheim einen eigenen "Türen auf mit der Maus"-Tag auf die Beine gestellt. Und der wiederum war ein echter Glücksfall für die rund 120 Kinder, denen die Maus etliche Türen in der Jesuitenkirche und der Pfarrkirche St. Stephan geöffnet und ihnen so jede Menge Entdeckungen ermöglicht hat - von gruselig bis märchenhaft.

Die Maus war bei den Führungen natürlich auch mit dabei und schlüpfte hier in den Helm des heiligen Sebastian. Foto: Sandra Baumberger

Denn wer hätte schon gedacht, dass es in der Stadtpfarrkirche St. Stephan nicht nur Ritter und Prinzessinnen zu bestaunen gibt, sondern sogar ein Einhorn? Mit Letzterem hat es der sechsjährige Fabian zwar nicht so und betont mehrfach, dass er alles, was er über Einhörner weiß, von seinem dreijährigen Bruder gehört hat. Aber natürlich ist auch er gleich dabei, als Johannes Hauke die Kinder zusammen mit seiner Mama in die Seitenkapelle führt, in der das Grabmal von Ulrich von Teck und seiner zweiten Frau Ursula von Baden steht. Wer genau hinsieht, kann hier das Einhorn entdecken - und zur Freude des achtjährigen Hannes direkt daneben auch noch einen Dackel, das ist sein absoluter Lieblingshund.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen