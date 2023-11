In diesen Branchen gibt es im Unterallgäu die meisten Jobs

Die Arbeitsagentur veröffentlicht die aktuelle Statistik und verrät, in welchen Bereichen man die größten Chancen hat, eine Stelle zu finden.

Die Arbeitslosigkeit im Allgäu ist leicht zurückgegangen: Die Arbeitslosenquote lag im Oktober bei 2,6 Prozent. „Der Trend der vergangenen Monate setzt sich fort: Die Arbeitslosenquote liegt etwa 0,1 Prozentpunkt über der des Vorjahresmonats", erläutert Horst Holas, stellvertretender Leiter der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen. Die schwächelnde Konjunktur mache den Unternehmen zu schaffen, auch ihre Stellenmeldungen gehen etwas zurück. Dennoch sehe die Lage grundsätzlich stabil aus: „Wir gehören deutschland- und bayernweit zu den Arbeitsagenturen mit den niedrigsten Arbeitslosenzahlen.“ Arbeitskräfte werden gesucht - das zeige auch der Erfolg einer Veranstaltung in Bad Wörishofen, die Geflüchtete und Firmen zusammenbrachte.

10.467 Menschen im bayerischen Allgäu waren im Oktober arbeitslos gemeldet, 355 (3,3 Prozent) weniger als im September, aber 821 (8,5 Prozent) mehr als noch vor einem Jahr. 7657 offene Arbeitsstellen haben die Allgäuer Unternehmer gemeldet – ein Rückgang von 111 Stellen (1 Prozent) gegenüber September und von 187 Stellen (2 Prozent) gegenüber Oktober 2022.

Für Betriebe war die Jobbörse für Geflüchtete ein Erfolg

Zwei Jobbörsen für Geflüchtete haben die Jobcenter, die Arbeitsagentur, das Landratsamt Unterallgäu und die Stadt Memmingen organisiert, in Bad Wörishofen und in Memmingen. Dort waren neben Arbeitsvermittlern auch die Ausländerbehörden da. Dolmetscher sowie IHK, HWK und die Anerkennungsberatung der Organisation „Tür an Tür“ stellten sicher, dass die Kommunikation klappte und viele Fragen von Arbeitssuchenden und Betrieben gleich auf der Messe geklärt werden konnten. Insgesamt kamen etwa 800 Geflüchtete und zusätzlich noch weitere interessierte Menschen – und konnten mit über 50 regionalen Unternehmen Kontakt aufnehmen. Diese äußerten sich sehr positiv. Es wurden an beiden Tagen viele Probearbeiten und Folgegespräche vereinbart. „Die Rückmeldungen der Betriebe machen uns Mut, diesen Weg weiterzugehen“, resümiert Horst Holas. „Wenn es nach uns geht, waren es nicht die letzten Jobbörsen für Geflüchtete.“

So ist der Arbeitsmarkt im Unterallgäu

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen wieder regional recht unterschiedlich. Im Unterallgäu waren im Oktober 1976 Menschen arbeitslos gemeldet – 26 Personen (1,3 Prozent) mehr als im September und 348 Personen (24,1 Prozent) mehr als im Oktober 2022. Die Arbeitslosenquote lag bei 2,3 Prozent.

Die Unterallgäuer Betriebe meldeten der Agentur für Arbeit 181 neue vakante Stellen – ein Minus von 12 Stellen (-6,2 Prozent) im Vergleich zum Vormonat und von 147 Stellen (-44,8 Prozent) im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der gesamte Stellenbestand belief sich auf 1730 – fünf weniger als im September und 132 weniger als im Oktober 2022. Am höchsten war die Arbeitskräftenachfrage in den Berufsgruppen Lagerwirtschaft, Post, Zustellung und Güterumschlag (153 Stellen), Metallbearbeitung (93 Stellen), Maschinenbau- und Betriebstechnik (91 Stellen), Fahrzeug-, Luft-, Raumfahrt- und Schiffbautechnik (64 Stellen), Erziehung, Sozialarbeit und Heilerziehungspflege (58 Stellen) und Energietechnik (56 Stellen).