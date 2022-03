Mindelheim

vor 33 Min.

In Mindelheim erklingen Lieder, die wie Freunde sind

Plus Nach der Zwangspause geben die Mindel Harmonists wieder ein Konzert und ernten im Mindelheimer Silvestersaal viel Applaus.

Von Maria Schmid

„Irgendwo auf der Welt gibt’s ein kleines bisschen Glück und ich träum’ davon in jedem Augenblick …“ Nach einem heiteren Abend mit dem Gesang der „Mindel Harmonists“ im Silvestersaal wurde dieses Sehnsuchtslied den Menschen in der umkämpften Ukraine gewidmet. Die schlimmen Ereignisse dort fanden so auch Eingang in das Faschingskonzert der Mindelheimer Gruppe, dass nach der Corona-Zwangspause endlich wieder einmal stattfinden konnte.

