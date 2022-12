In Mindelheim kann man Sissi ganz nahe kommen

Im Mindelheimer Textilmuseum gibt es ein Oberteil der Kaiserin zu sehen – und weitere, nicht weniger schöne Kleidungsstücke aus der Zeit um 1890.

Zu Weihnachten gehören traditionell Krippe und Christbaum – und für viele Fans auch die Wiederholungen der Sissi-Filme mit Romy Schneider aus den 50er Jahren. Was aber wahrscheinlich die wenigsten wissen: Auch in Mindelheim kann man der echten Sissi ganz nahe kommen.

Und zwar im Mindelheimer Textilmuseum. In der dortigen Ausstellung ist das Oberteil eines Kleides zu sehen, das Kaiserin Elisabeth von Österreich um 1890 getragen hat. Es ist aus cremefarbenem Seidentaft gefertigt und mit schwarzer und cremefarbener Tüllspitze aus Seide besetzt. Dass es tatsächlich Sissi gehörte, belegt ein handgesticktes Monogramm auf der Innenseite des hochgeschlossenen Oberteils.

Das Oberteil von Kaiserin Sissi gehört der Sparkassenstiftung Memmingen-Mindelheim

Was mit dem Rest des Kleides passiert ist, vermag Friederike Haber, die stellvertretende Gesamtleiterin der Mindelheimer Museen, nicht zu sagen. In der Auktion sei damals nur das Oberteil versteigert worden. Seither gehört es der Sparkassenstiftung Memmingen-Mindelheim, die es dem Museum als Leihgabe zur Verfügung stellt.

Dort sind übrigens noch etliche weitere Kleider aus derselben Zeit zu sehen. Friederike Haber findet sie teils sogar noch schöner als Sissis Kleid. Aber das ist wahrscheinlich – wie im Fall der Historienfilme – Geschmackssache. Die laufen übrigens am Sonntag, 25. Dezember, um 15.45 Uhr („Sissi“), am Sonntag, 25. Dezember, um 17.30 Uhr („Sissi – Die junge Kaiserin“) und am Montag, 26. Dezember, um 17.30 Uhr („Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“) in der ARD.

Geöffnet ist das Textilmuseum am Sonntag, 25. Dezember, am Montag, 26. Dezember, sowie dienstags bis sonntags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr. An Silvester sind die Museen geschlossen.