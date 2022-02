In Mindelheim kommt immer wieder Steinbacher-Consult zum Zug

Plus Warum die Stadt Mindelheim immer wieder das Neusässer Planungsbüro beauftragt.

Das Ingenieurbüro Steinbacher-Consult kann sich über eine ganze Reihe von Aufträgen der Stadt Mindelheim freuen. Stadtrat Manfred Schuster überschlug die Summe auf über eine halbe Million Euro und stellte die Frage, ob es nicht auch noch andere Ingenieurbüros gibt.