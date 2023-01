In Mindelheim wirkt ein weiterer Missionar

Pater Jeremiah Kaumbal will ein Stückchen Kultur aus Papua-Neuguinea ins Unterallgäu bringen.

Ohne die „Gastarbeiter Gottes“ kommt die Katholische Kirche in Deutschland nicht mehr aus. Weil es in allen Bistümern an Priestern mangelt, greift die Kirche seit Jahren auf Seelsorger aus dem Ausland zurück. Mehr als 170 ausländische „Arbeiter im Weinberg des Herrn“ versehen in der Diözese Augsburg ihren Dienst. Die meisten kommen aus Indien, gefolgt von Priestern aus Polen und Nigeria. In den Pfarreien des Dekanats Mindelheim sind neun Geistliche der Weltkirche im Einsatz. Mit dem aus Papua-Neuguinea stammenden Pater Jeremiah Kaumbal kam jetzt ein weiterer Missionar in der Frundsbergstadt an.

Während eines festlichen Gottesdienstes in der Pfarrkirche St. Stephan hieß ihn Dekan Andreas Straub herzlich willkommen und stellte ihn den Gläubigen vor. In seiner kurzen Predigt bewies der 38-jährige Styler-Missionar, dass ihm die deutsche Sprache nicht ganz fremd ist. Mit einem Lied aus seiner Heimat, das er zum Spiel seiner Gitarre sang, sammelte er bei den Mindelheimer Kirchenbesuchern viele Pluspunkte. Sie quittierten die musikalische Predigt des jungen Neupriesters mit großem Beifall.

Pater Jeremiah will ein Stückchen Kultur aus Papua-Neuguinea nach Mindelheim bringen

Pater Jeremiah trat 2008 in seiner Heimat in den Orden der Styler-Missionare ein, studierte Theologie und wurde am 3. Juli 2021 in Papua Neuguina zum Priester geweiht. Auf dem zu Australien zählenden Inselstaat leben vier Millionen Katholiken. Pater Jeremiah hatte schon immer den Wunsch, als Priester in Deutschland tätig zu sein. Das Generalat der Styler-Missionare entsprach dem und schickte ihn zu weiteren Studien und zur Ausbildung nach St. Augustin. Pastoralpraktiken absolvierte Pater Kaumbal in den Jahren 2017 und 2018 in Münster und Trier. Danach kehrte er für drei Jahre in die Heimat zurück und widmete sich weiteren Studien. Seit Juni 2022 ist der Neupriester wieder in Deutschland. Bei Sprachkursen in Bonn frischte er seine Deutschkenntnisse auf.

Die ersten Schritte in der Seelsorge geht der Styler-Missionar nun in der Pfarreiengemeinschaft Mindelheim. Pater Jeremiah will ein Stückchen Kultur aus Papua-Neuguinea ins Unterallgäu transportieren, aber auch lernen wie eine schwäbische Pfarrei funktioniert.