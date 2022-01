Infoabend für die neue Maristen-Grundschule in Mindelheim

Die neue St. Josef-Grundschule soll im September an den Start gehen. Informationsabend für Eltern am 28. Januar.

Heuer im September geht in Mindelheim eine neu gegründete Schule an den Start. Es handelt sich um die St. Josef-Grundschule am Maristenkolleg. Träger ist das Schulwerk der Diözese Augsburg.

Am kommenden Freitag, 28. Januar, findet dazu um 17 Uhr in der Dreifachturnhalle des Maristenkollegs ein Informationsabend statt. Hier können sich Eltern über das Konzept der neuen Schule informieren, das mit den Schlagworten katholisch und reformpädagogisch beworben wird. Weil die Corona-Regel 2G+ gilt, ist bereits um 16.30 Uhr Einlass, falls jemand sich noch schnelltesten muss.

Schulleiterin wird Renate Sander aus Kaufbeuren

25 Kinder können im September eingeschult werden. Die Leitung der Schule übernimmt mit Renate Sander eine erfahrene Pädagogin. Sander lebt in Kaufbeuren und ist in Speiden in der Gemeinde Eisenberg bei Pfronten aufgewachsen. Sie hat in Augsburg studiert und danach 16 Jahre an der St.-Martin-Grundschule in Marktoberdorf unterrichtet. Seit 14 Jahren ist Renate Sander an der Konradin-Grundschule in Kaufbeuren an einer Außenstelle im Einsatz. (mz)