Infos für den Start in den Beruf bei einer Messe in Mindelheim

Die Berufsausbildungsmesse Mindelheim findet vom 9. bis 16. Mai virtuell und in Präsenz statt – als BAM #Hybrid.

Die kommende Woche sollten sich Schülerinnen und Schüler rot im Kalender markieren: Bei der Berufsausbildungsmesse Mindelheim dreht sich nämlich alles um ihre Zukunft. Der Arbeitskreis SchuleWirtschaft, vertreten durch Barbara Engel von der Mittelschule Türkheim und Iris Rienks von der Sparkasse Schwaben-Bodensee, bringt vom 9. bis 16. Mai zum bereits zwölften Mal junge Bewerber sowie Unternehmen aus der Region an einen Tisch – und das heuer in besonderer Form.

Als digitale Messe hatte die Veranstaltung schon im vergangenen Jahr neue Wege beschritten. Bequem per Notebook oder Tablet nutzten mehr als 2000 Besucher auf diese Weise die Chance, sich trotz Pandemie an den Ständen vieler verschiedener Firmen und Institutionen über Ausbildungsberufe, (duale) Studiengänge oder Praktikumsmöglichkeiten zu informieren.

Im Mindelheimer Forum informieren 68 Firmen

Im Gegensatz zum Vorjahr erlaubt die Corona-Lage nun wieder Veranstaltungen in größerem Rahmen – auch wenn die Berufsausbildungsmesse hier sicherheitshalber noch nicht auf komplette Lockerung setzt. „Für den Präsenzmessetag, der am Freitag, 13. Mai, im Forum stattfindet, erhalten daher nur Schulklassen mit Voranmeldung Zutritt“, erklärt Iris Rienks. Schülerinnen und Schüler können an 68 Messeständen mit Personalverantwortlichen und Auszubildenden ins Gespräch kommen. Eine persönliche Note, die aus der rein virtuellen Messe eine Messe in Hybridform macht – die BAM #Hybrid.

Diese bietet sozusagen das Beste aus zwei Welten, sind sich die beiden Vorsitzenden des Arbeitskreises einig. Denn: Auch wer an der Präsenzmesse nicht teilnehmen kann, findet auf der digitalen Messe viele Informationen rund um die berufliche Zukunft. 75 Aussteller präsentieren online sich und ihre Angebote, klären über Karrierechancen und -hilfen auf.

Die digitale Messe kann auch ohne Anmeldung besucht werden

Am virtuellen Live-Nachmittag, der am Montag, 16. Mai, von 14 bis 17 Uhr stattfindet, steht natürlich auch wieder eine Chatfunktion bereit und erlaubt so, direkte Fragen an die Firmen zu stellen. Eine Anmeldung ist zum Bummel durch die digitale Messewelt wie gewohnt nicht notwendig.

Ein Gewinnspiel lockt mit tollen Preisen

Um die Umsetzung der Messewoche kümmerte sich erneut das MZ-Medienhaus des Mindelheimer Verlags Hans Högel, in dem auch die Mindelheimer Zeitung erscheint. Mit etwas Glück lohnt sich der Messebesuch übrigens doppelt: Beim Gewinnspiel locken tolle Preise – darunter Tickets für den Allgäu Skyline Park und eine Exklusivvorstellung im Filmhaus Huber.