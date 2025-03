Insolvente Firma Manz steigt aus Trio aus: Dürr und Grob vertiefen ihre Partnerschaft

Die Mindelheimer Grob-Werke und die Firma Dürr aus Bietigheim-Bissingen setzen ihre strategische Kooperation im Bereich Produktionstechnologie für Batteriezellen fort, auch wenn der dritte Gründungspartner, der inzwischen insolvente Maschinenbauer Manz, ausgestiegen ist. Dürr und Grob wollen durch die Weiter- und Neuentwicklung ihrer Technologien für die Batteriezellenfertigung auch zukünftig nahezu die gesamte Wertschöpfungskette aus europäischer Hand anbieten, kündigen sie an.

Im September 2022 hatten Dürr, Grob und Manz die strategische Kooperation zur gemeinsamen Akquise und Bearbeitung von Projekten zur Ausrüstung kompletter Batteriefabriken geschlossen. Auch nach dem Ausstieg von Manz bleibe es das Ziel der Partnerschaft, sich gemeinsam als Systemanbieter von Batterieproduktionsanlagen in Europa und Nordamerika zu etablieren, teilt Grob nun mit. Die beiden Firmen wollen Kunden damit eine Alternative zu den bisher meist aus Asien stammenden Ausrüstern bieten. Im vergangenen Jahr seien die Maschinen- und Anlagenportfolios zur Fertigung von Batteriezellen erweitert und leistungsfähiger gemacht worden. Prozessschritte, die bisher Manz abgedeckt hatte, können die beiden verbleibenden Partner übernehmen, heißt es vonseiten des Mindelheimer Maschinenbauers.

Grob und Dürr spezialisieren sich auf E-Mobilität und stationäre Batteriespeicher

Die strategische Kooperation fokussiere sich auf den Automobilsektor und den Markt für stationäre Batteriespeicher, in denen eine deutlich wachsende Nachfrage zu verzeichnen sei. Stationäre Speicher nehmen überschüssige Energie aus Sonnen- und Windkraft auf, sodass Schwankungen in der Stromversorgung ausgeglichen werden können. Außerdem dienen sie als Heimspeicherlösungen für Solarstrom aus privaten Anlagen. Obwohl die Elektromobilität aktuell langsamer voranschreitet als erwartet, lässt sie den Bedarf an Batterieproduktionstechnik stark steigen, heißt es von Grob. Mehrere Batterie- und Automobilproduzenten in Europa investieren deshalb in Batteriefabriken. Sie bauen eigene Fertigungskapazitäten auf, statt wie bisher fast ausschließlich Batteriezellen aus Asien zuzukaufen.

Die Kooperation von Dürr und Grob ziele darauf ab, den Energieverbrauch bei der Zellfertigung zu minimieren und die Qualität der produzierten Batteriezellen zu steigern. „Das erreichen wir zum einen durch die hohe Verfügbarkeit unserer automatisierten Maschinen und Anlagen und zum anderen durch ein durchgängiges Digitalisierungskonzept, mit dem unsere Kunden sämtliche Produktionsschritte überwachen können“, erklärt Dr. Jochen Weyrauch, Vorstandsvorsitzender der Dürr AG.

Im Dezember erhielt Dürr vom italienischen Batteriehersteller FIB einen Großauftrag und wird im Werk in Teverola nahe Neapel ein schlüsselfertiges System zur Elektrodenbeschichtung installieren. Die Anlage ist für die Produktion von Lithium-Ionen-Batteriezellen mit einer Gesamtleistung von acht Gigawattstunden pro Jahr ausgelegt.

Schon jetzt setzt Grob zusammen mit Dürr Projekte gemeinsam um

Grob und Dürr setzen bereits erste Projekte gemeinsam um. So beliefern sie beispielsweise einen europäischen Zellhersteller mit Maschinen zur Herstellung von leistungsstarken Batteriezellen. Dürr installiert Anlagen zur klassischen Nassbeschichtung von Elektroden, was dem aktuellen Stand der Technik entspricht, und plant eine Pilotanlage für die effiziente und nachhaltige Trockenbeschichtung. Grob liefert die komplette Zellassemblierung auf Basis der innovativen Laminationstechnologie, die eine deutliche Steigerung der Produktionsgeschwindigkeit und damit niedrige Herstellkosten ermöglicht.

„Unsere Anlagen erfüllen nachweislich die Anforderungen und Spezifikationen der weltweiten Batteriezellproduzenten“, sagt German Wankmiller, Vorsitzender der Geschäftsführung der Grob-Gruppe. Grob arbeite mit mehreren namhaften Zellherstellern an der Entwicklung von Produktionsanlagen. Bei den Battery Shows Europe, North America und India stellen Dürr und Grob gemeinsam aus. (mz, home)