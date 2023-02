Interessantes rund ums Frundsbergfest auch bei der Volkshochschule

Die Volkshochschule Unterallgäu hat auch im aktuellen Programm wieder ein breit gefächertes Bildungsangebot.

In diesem Jahr ist wieder Frundsbergfest in Mindelheim. Ein Grund zur Freude auch bei der Volkshochschule. Im aktuellen Programm gibt es eine eigene Kategorie in der es Wissenswertes zu Frundsberg und der damaligen Zeit ebenso gibt wie Interessantes zur Kräuter- und Pflanzenkunde bis hin zum Einkleiden für das Fest.

Neu in diesem Semester ist ein Blick hinter die Kulissen am Memminger Flughafen. Aufgrund der großen Nachfragen werden bereits Zusatztermine vereinbart. Eine Anmeldung auf Warteliste wird empfohlen, um sicher die Information für weitere Termine zu erhalten.

Im Unterallgäu sucht die VHS Leiter für weitere Sprachkurse

Im Sprachenbereich ist weiterhin das Erlernen der deutschen Sprache im Fokus. Bei der Organisation der Deutschkurse ist die Verfügbarkeit geeigneter Unterrichtsräume sowie das Engagement qualifizierter Kursleiterinnen und -leiter der limitierende Faktoren. Wenn jemand hier weiterhelfen kann, bittet die Volkshochschule um eine Nachricht an Anja Bäurle oder Bettina Ertl im Integrationsbüro (Telefon 08261/ 738443).

Weitere Sprachkurse auf unterschiedlichen Kompetenzstufen gibt es für Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Chinesisch, Russisch und Arabisch. Neu im Angebot ist ein Japanischkurs, der online stattfindet. Auch Ungarisch und Latein werden angeboten.

Im Bereich Beruf werden neben den Kursen rund um die EDV und Microsoft Office Anwendungen auch Angebote für die berufliche Orientierung und Bewerbungstrainings gemacht. Veranstaltungen zu Grafikdesign und Programmieren - neu im Programm - sowie zur professionellen Erstellung einer Web Page können online besucht werden.

Im Fachbereich Gesundheit wurde wieder rund 150 Kurse in den Bereichen Entspannung, Bewegung, Fitness und Tanz.

Natürlich gibt es auch Kreativangebote. Töpfern, Malen, Basteln und Nähen kann im Frühjahr wieder nach Lust und Laune stattfinden. Auch Naturkosmetik kann selbst hergestellt werden. Es besteht die Möglichkeit beim Fotografieren kreativ zu sein und auch musikalisch kann geübt werden: beim Stimmtraining, Jodeln und Trommeln. Zahlreiche Koch- und Backkurse für Erwachsene und Kinder runden das Angebot ab.

Frühzeitige Anmeldung sichert die Plätze in den VHS-Kursen

Für alle Kurse an der Volkshochschule gilt: Durch frühzeitige Anmeldung sichert man sich zum einen seinen Platz und zum anderen auch das Zustandekommen des gewünschten Kurses.

Auf der Homepage gibt es auch eine praktische Suchfunktion. Wer sich unsicher ist, welcher Kurs der geeignete sein könnte, kann sich in den VHS-Büros in Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/9124 oder in Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/969035 beraten lassen. (mz)