Internationaler Museumstag: Das ist in Mindelheim geboten

Auch die Mindelheimer Museen beteiligen sich am Sonntag, 21. Mai, wieder am Internationalen Museumstag. Prominentester Besucher wird Horst Haitzinger sein.

Es ist wieder so weit: Am Sonntag, 21. Mai, ist Internationaler Museumstag und an dem wollen sich auch die Mindelheimer Museen wieder von ihrer besten Seite präsentieren. Für die Besucherinnen und Besucher bedeutet das, dass sie sich die Ausstellungen im Textilmuseum, im Südschwäbischen Archäologiemuseum, im Schwäbischen Krippenmuseum und die Carl-Millner-Galerie an diesem Tag von 10 bis 17 Uhr kostenlos ansehen können.

Das gilt auch für die beiden Sonderausstellungen "Billig ist zu teuer – Fast Fashion und die Folgen" sowie "Horst Haitzinger und die Antike in politischen Karikaturen – Mehr als nur Europa". Der bekannte Karikaturist wird zudem ab 15 Uhr selbst vor Ort sein und das aktuelle Buch zur Sonderausstellung signieren, das auch im Museumsshop erhältlich ist.

Die Ausstellung mit Karikaturen von Horst Haitzinger ist noch bis 23. Juli in Mindelheim zu sehen

Ursprünglich hätte die Haitzinger-Ausstellung just am Museumstag zum letzten Mal zu sehen sein sollen. Wegen des nach wie vor großen Andrangs wurde die Schau nun aber um zwei Monate bis Sonntag, 23. Juli, verlängert.

41 Bilder Feierliche Eröffnung der Ausstellung mit Werken von Horst Haitzinger in Mindelheim Foto: Franz Issing

Auch das Mindelheimer Turmuhrenmuseum ist am Internationalen Museumstag geöffnet. Von 14 bis 17 Uhr werden dort Führungen angeboten. Als besondere Attraktion werden außerdem eine Dampfmaschine in Miniatur mit viel Zubehör wie verschiedene Fahrgeschäfte und diverse Handwerker vorgeführt.

Auch Bad Wörishofer Museen beteiligen sich am Internationalen Museumstag

Etliche Museen in Bad Wörishofen beteiligen sich ebenfalls am Museumstag: Das Sebastian-Kneipp-Museum, Klosterhof 1, Eingang Schulstraße, lädt seine Besucher und Besucherinnen auch zu einer Filmvorführung ein: Der Stummfilm „Die Kneippkur“ aus dem Jahr 1923 wird um 13.30, 15 und 16.30 Uhr im Vortragsraum des Museums gezeigt. Das Sebastian-Kneipp-Museum ist von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Zudem beteiligen sich folgende Einrichtungen: