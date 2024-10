Ist denn schon Weihnachten? Komet Tsuchinshan-Atlas erscheint über Mindelheim

Ja, ist denn schon Weihnachten? Keine Sorge, Sie haben noch zwei Monate Zeit! Bei dem Kometen, der derzeit am Abendhimmel zu sehen ist, handelt es sich nicht um den Stern von Betlehem, sondern um C/2023 A3, genannt Tsuchinshan-Atlas. Frank Stocker hat ihn beim Sebastianspark in Mindelheim fotografiert. Und auch in den nächsten Tagen lohnt sich kurz nach Sonnenuntergang der Blick an den westlichen Abendhimmel, um den Kometen mit seinem eindrucksvollen Schweif zu entdecken.

Der Komet wurde am 9. Januar durch das Purple Mountain Observatory in Nanjing (China) entdeckt, damals jedoch noch als Asteroid eingestuft. Bei einer weiteren Beobachtung durch das Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (Atlas) wurde am 22. Februar die Ausbildung einer Koma nachgewiesen und C/2023 A3 somit als Komet identifiziert.

Der Komet Tsuchinshan-Atlas ist mehr als 70 Millionen Kilometer entfernt

Den Berechnungen zufolge dürfte Tsuchinshan-Atlas aus der Oort’schen Wolke stammen – einer Ansammlung von Gesteins- und Eisbrocken, die in einer Entfernung von rund 15 Billionen Kilometern unsere Sonne umkreisen. Am 27. September erreichte er mit einem Abstand von 0,391 Astronomischen Einheiten – das sind etwa 58,65 Millionen km – seinen sonnennächsten Punkt und passierte am 12. Oktober die Erde in einer Entfernung von circa 70,5 Millionen km. Zu diesem Zeitpunkt erreichte er von unserem Heimatplaneten aus betrachtet allerdings nur einen derart geringen Winkelabstand zur Sonne, dass er sich am Taghimmel befand.

In den nächsten Tagen wird sich sein scheinbarer Abstand zur Sonne täglich weiter vergrößern, sodass er nach Sonnenuntergang immer höher über dem Westhorizont erscheinen wird. Da sich gleichzeitig seine Helligkeit jedoch immer weiter verringert, werden sich auch die Beobachtungsbedingungen eher verschlechtern. Wer Tsuchinshan-Atlas in diesem Jahr verpasst, wird ihn in seinem Leben jedenfalls nicht mehr zu sehen bekommen, denn falls er sich der Sonne überhaupt ein weiteres Mal annähern sollte, wird dies frühestens in etwa 26.000 Jahren der Fall sein.