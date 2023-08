Mindelheim

Jäger stellen sich vor: Mensch und Tier als eingespieltes Team

Plus Vor dem Mindelheimer Forum präsentieren Jägerinnen und Jäger verschiedene Hunderassen und auch fliegende Jagdhelfer.

Von Ulla Gutmann

Viel zu sehen gab es vor dem Mindelheimer Forum, wo die Kreisjägerschaft Mindelheim sich und ihre arbeit vorgestellt hat. Besonderer Hingucker waren die großen Greifvögel, die von Falknern präsentiert wurden. Martin Mayer hatte ein Harris-Hawk-Weibchen mitgebracht, das noch keinen Namen hat und zum ersten Mal bei einer öffentlichen Veranstaltung dabei war. Die weiblichen Harris Hawks sind etwa ein Drittel größer als die Männchen und eignen sich gut für die sogenannte Beizjagd. Jürgen Lutzenberger war mit Viki vor Ort, einem weiblichen Wanderfalken. Viki ist zwölf Jahre alt und eine erfahrene Jägerin. Sie und Lutzenberger, der stellvertretender Landesvorsitzender der Falkner Bayerns ist, sind ein eingespieltes Team.

Viki ist eine Wanderfalken-Dame und schon zwölf Jahre alt. Foto: Ulla Gutmann

Mehrere Jäger hatten auch ihre Hunde dabei und erzählten Interessantes zu den Eigenschaften der verschiedenen Rassen: Andreas Huber aus Egelhofen wurde begleitet von Alex, einer dreijährigen Tiroler Bracke. „Die Rasse ist geeignet als Stöberhund und für die Arbeit nach dem Schuss“, erklärte Huber. Nissmo, ein sechsjähriger Deutscher Wachtelhund, wohnt mit Herrchen Bernhard Grotz in Irsingen und ist äußerst temperamentvoll. Er liebt die Nachsuche nach dem erlegten Wild, arbeitet als Stöberhund und ist auch im Wasser ausdauernd beim Verfolgen der Beute. "Einmal war er so lange unterwegs, dass ich schon Angst hatte, er wäre irgendwann so erschöpft, dass er es nicht mehr zum Ufer schafft", so Grotz.

