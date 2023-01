Jazz isch in Mindelheim überrascht und begeistert immer wieder aufs Neue

Im Jahreskalender hat das Mindelheimer Jazz-Festival Jazz isch längst seinen festen Platz im März erobert. In diesem Jahr findet das Musikfest bereits zum 30. Mal statt. Wir sprachen mit Organisator Peter Schmid.

Herr Schmid: Das feine Mindelheimer Jazz-Festival Jazz isch ist Ihr Kind. Jetzt feiert es 30. Geburtstag. Was bedeutet das dem Papa?



Peter Schmid: Das haben Sie jetzt aber charmant formuliert (lacht). Zunächst bin ich natürlich erstaunt, dass das Kindlein jetzt schon ein so reifes Alter erreicht hat. Das war bei der Geburt vor 30 Jahren ja so gar nicht absehbar. Andererseits hat selbst strengste Erziehung scheinbar nichts gebracht, denn Jazz isch macht irgendwie immer noch was es will. Überrascht und begeistert mit kindlicher Freude und zeigt ein Verhaltensmuster geprägt durch Eigenständigkeit und ganz eigenem Charakter. Und die Entwicklungsmöglichkeiten scheinen immer noch nicht ausgereizt. Es klingt und swingt wie eh und je. Begeistert mit interpretatorischer Vielfalt, einer überraschenden Offenheit, verflechtet sich mit allen möglichen Spiel- und Stilrichtungen. Auf den ehrlichen musikalischen Dialog mit dem Publikum und die ungebremste Neugierde kann man als Elternteil nur stolz sein…

Auf wen dürfen sich die Besucherinnen und Besucher freuen?



Peter Schmid: Wir haben uns zu diesem wahrhaft besonderen Jubiläum natürlich auch ganz besondere Geburtstagsgäste eingeladen. So kann quasi jeder Abend zu einem Höhepunkt des Festivals werden. Am 23. März wird die Gruppe MASAA, Gewinner des Deutschen Jazzpreises 2021 in der Kategorie „Album Vokal des Jahres“, im Stadttheater Mindelheim eröffnen. Überraschende Kontraste, wechselnde Tempi und die Stimme des libanesischen Sängers machen den Sound dieses Quartetts besonders und einzigartig. Am Freitag, 24. März,kommt dann gar großes Operngefühl ins Stadttheater. Eine vergleichbare Formation dürfte es weltweit nicht geben. Das Hakon Kornstad Trio aus Norwegen mit Saxophon, Akkordeon, Kontrabass und einer wunderbaren Opernstimme. Arien im Jazzgewand … In die Dampfsäg kommt am 25. März eine der erfolgreichsten deutschen Bands überhaupt: De-Phazz! Dub, Jazz, Soul und Latin wechseln dabei mit Club-Grooves. Dazu die fantastischen Stimmen von Pat Appleton und Karl Frierson. Ach ja. Unser diesjähriges Motiv auf Flyer und Plakat konnten wir vom Cover der aktuellen De-Phazz-CD „Jelly Banquet“ übernehmen. Am Sonntag, 26. März, spielt die Jazzkur-Bigband bei freiem wieder zum traditionellen Frühschoppen um 11 Uhr und am Abend entfacht die Berliner Formation „OnAir“ mit dem Motto „Vocal Legends“ ein Bühnenspektakel mit A-Cappella der Spitzenklasse. Sicher auch ein Abend für Freunde der Rock- und Popmusik.

Was ist Ihr ganz persönlicher Tipp und warum?



Peter Schmid: Das ist wirklich eine schwierige Frage. Wie habe ich da immer gesagt? Man sollte unbedingt das erste und letzte Konzert besuchen und dazwischen nichts auslassen. Ernsthaft: Ganz ungewöhnlich und besonders ist sicher auch der Abend mit dem Hakon Kornstad-Trio aus Norwegen. Wie hat ein Kritiker dazu geschrieben: „Wer hätte gedacht, dass ein Saxophon, ein Akkordeon und ein Kontrabass so einen Sound erzeugen können. Und dass man sogar eine Opernstimme draufsetzen konnte und alles magisch wurde“.

Kultur hat es in den vergangenen drei Jahren besonders schwer gehabt. Die Corona-Pandemie hat vieles unmöglich gemacht. Wie sind Sie als Veranstalter über diese Zeit gekommen?



Peter Schmid: Ohne die Unterstützung unserer treuen Sponsoren würde es das Festival in dieser Form nicht mehr geben. Fakt. So konnten angefallene Kosten in den letzten Jahren einigermaßen durch diese Spenden aufgefangen werden. Die Gagen waren zum Glück bei den abgesagten Konzerten durch den Passus „Höhere Gewalt“ abgesichert. Letztes Jahr haben wir aus puren Spargründen komplett in der Dampfsäg gespielt und dabei auch die Besucherzahl stark limitiert. Auch treue Besucher haben teilweise gekaufte Karten nicht zurückgefordert und gespendet. Da das komplette Festival rein ehrenamtlich durchgeführt wird, fallen auch keine Lohnkosten an. Aber es war schlicht eine schwierige Zeit, für Veranstalter und Musiker. Die Verwerfungen durch Corona sind nach wie vor alles andere als lustig. Von Normalität auch in Sachen Besuchernachfrage kann leider noch nicht die Rede sein.

Warum ist ein solches Festival auf dem Land wichtig?



Peter Schmid: Ich weiß nicht, ob man „auf dem Land“ so eigentlich noch sagen kann. Die Mobilität eröffnet heute doch alle Möglichkeiten. Doch Konzerte von bekannten oder internationalen Bands in kleineren Häusern, sei es im Stadttheater oder der Dampfsäg, erschaffen eine Nähe und Verbundenheit mit intimen Momenten der Musik, die Sie in den großen Häusern der noch größeren Städte so nicht antreffen. Und…

…die Preise sind nach wie vor moderat. Zwischen 24 und 29 Euro kosten die Tickets. Wer alle Konzerte im Paket besuchen will, zahlt 106 Euro. Wie machen Sie das in Zeiten, in den ein Konzert oft schon über 100 Euro kostet?



Peter Schmid: Das ist ja das Wunderbare! Intime Veranstaltungsorte, tolle Bands und mehr als faire Preise. Schön, dass Sie das ansprechen. Auch dies war und ist das Jazz isch-Konzept. Wir wollen die Konzertbesuche auch für Musikfreunde mit kleinerem Geldbeutel ermöglichen. Wir suchen keine Gewinnmaximierung, sondern wollen jedes Jahr einfach Plus-Minus-Null rauskommen. Dazu kommen alle Unterstützungsbeträge in einen Topf. In den anderen Topf kommen dann die verkauften Karten. Wenn wir dann die Töpfe zusammenleeren und es geht auf. Wunderbar! Aber das Festival ist auch im reifen Alter von 30 Jahren kein Selbstläufer. Das Zünglein an der Waage sind und bleiben immer die Besucherinnen und Besucher.



Zur Person: Peter Schmid hat das Jazzfest Jazz isch in Mindelheim ins Leben gerufen. Spielstätten sind in der Kreisstadt und in Sontheim. Ein Kreis engagierter Musikfreunde unterstützt Schmid, der als Redakteur arbeitet und in Bad Wörishofen lebt.