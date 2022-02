„Jazz isch!“: Ina Forsman statt Awa Ly

Statt Awa Ly kommt Ina Forsmann ins Unterallgäu. Es gibt noch Karten.

Bei „Jazz isch!“ hat sich kurzfristig eine Programmänderung ergeben. Awa Ly, die am Sonntag, 3. April, in der Dampfsäg singen wollte, musste aus gesundheitlichen Gründen absagen. Stattdessen kommt jetzt die finnische Sängerin Ina Forsman ins Unterallgäu. Organisator Peter Schmid ist begeistert von Forsman.

Die preisgekrönte Sängerin und Songwriterin hat eine kraftvolle und ausdrucksstarke Stimme. Ihre selbst geschriebenen Lieder sind ein Mix aus Soul, Blues, Jazz und R&B. „Als ich ihren Titel ,Promises‘ gehört habe, dachte ich zuerst an Adele“, sagt Schmid.





Mit 15 Jahren war Ina Forsmann bei "The Voice of Finland"

Bereits mit 15 Jahren nahm sie an „The Voice of Finland“ teil. Der finnische Blues-Mundharmonika-Spieler Helge Tallqvist lud sie zu gemeinsamen Auftritten ein. Zwei Jahre lang war sie dann Mitglied in Tallqvists Band. 2016 veröffentlichte sie ihr Debüt. Das darauf vertretene Cover von Nina Simone’s „I Want a Little Sugar in My Bowl“ landete noch im selben Jahr in den weltweiten Streaming-

Charts Der Titel „Been Meaning to Tell You“ von 2019 landete in der Woche seiner Veröffentlichung in den Top 100 der US-Blues-Charts unter den Top 5.

Karten...

...gibt es im Vorverkauf beim MZ-Kartenservice. Dort können auch die Tickets für das Konzert von Awa Ly zurückgegeben oder getauscht werden. Er ist unter der Telefonnummer 08261/991375 erreichbar. (mz)