Jesuitenkrippe: So wie früher, aber anders als bisher

Das neue Konzept der Mindelheimer Jesuitenkrippe kommt nicht bei allen an. Dabei zeigt eine jetzt gefundene Inventarliste von 1831, dass es gar nicht neu ist.

Manche Besucherinnen und Besucher der Mindelheimer Jesuitenkrippe waren irritiert: Statt der pompösen Krippenlandschaft, die Olli Hirle bis vor wenigen Jahren im Altarraum der Kirche aufgebaut hat, sind in diesem Jahr „nur“ einzelne Szenen zu sehen. Für das neue Konzept zeichnen die beiden Kreisheimatpfleger Ernst Striebel und Markus Fischer verantwortlich. Dabei beweist eine Inventarliste, die Stadtarchivar Andreas Steigerwald nun gefunden hat, dass die szenische Darstellung so neu gar nicht ist.

Im Zuge einer anderen Recherche im Kirchenarchiv hatte der Archivar die Inventarliste von 1831 zufällig entdeckt. Bislang bekannt war eine von 1810, in der allerdings nur von der Krippe allgemein die Rede ist und nicht davon, was sie umfasste. Dafür ist vermerkt, dass sie damals offenbar 50 Gulden wert war. „Das war relativ viel“, so Steigerwald.

Mangels zusätzlicher Hauptdarsteller wurde die Mindelheimer Jesuitenkrippe schon früher in Szenen aufgebaut

In der Liste, die er nun zutage gefördert hat, ist dagegen akribisch aufgeführt, welche Figuren dazugehörten: zum Beispiel die acht Brüder Josefs, eigentlich ja Figuren aus dem Alten Testament und nicht mit etwaigen Brüdern des heiligen Josefs zu verwechseln. Es gab zwölf Schafe und einen Hund, fünf Pferde mit drei Reitsätteln, aber noch keine Kamele und Elefanten. Dafür mangelte es nicht an Engeln, Hirten, Soldaten und weiteren Statisten. Was aber auffällt: Maria, Josef gab es jeweils nur einmal, das Jesuskind immerhin zweimal.

Wollte man also die Weihnachtsgeschichte von der Verkündigung des Engels an Maria bis zur Beschneidung Jesu darstellen, blieb den Leuten mangels zusätzlicher Hauptdarsteller gar nichts anderes übrig, als sich auf einzelne Szenen zu konzentrieren und diese im Laufe des Advents immer wieder umzubauen. Denn schließlich war die Krippe nicht nur ein schöner weihnachtlicher Schmuck, sondern in erster Linie dazu gedacht, die Gläubigen religiös zu unterweisen, erklärt Friederike Haber, die Leiterin des Mindelheimer Krippenmuseums. Die Menschen sollten die biblischen Szenen sehen und frei nach dem Motto „ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ nachvollziehen können. Und zwar eben Stück für Stück, wie es das Kirchenjahr vorgab, und nicht geballt in einer großen Landschaft.

Dieses Foto der Jesuitenkrippe ist 1939 oder 1940 entstanden. Es diente als Vorlage für die neu gebaute Stallkulisse, die Kreisheimatpfleger Markus Fischer gebaut hat. Foto: Stadtarchiv Mindelheim

Zehn Jahre später hatte sich das offenbar geändert. Jedenfalls führt die Inventarliste von 1841 ein Kindlein von Wachs, ein Christuskindlein, einen kleinen Jesus und einen Christus auf. Das legt nahe, dass nun mehrere Szenen gleichzeitig zu sehen waren. Dieser in Schwaben verbreiteten Tradition war auch Ollie Hirle gefolgt. Weil aber auch sie nicht über zwei Marias verfügte, ließ sie den Verkündigungsengel eben nicht bei Maria auftreten, sondern bei den Hirten auf dem Feld. Andere Figuren kleidete sie neu ein, damit sie in die jeweilige Szene passten.

Von den ehemals 300 Figuren der Mindelheimer Jesuitenkrippe sind 80 erhalten geblieben

Ein Dokument, wie die Jesuitenkrippe aussah, als sie 1619 zum ersten Mal aufgebaut wurde, hat Andreas Steigerwald zu seinem Bedauern bislang nicht gefunden. So oder so waren die Gläubigen aber offenbar begeistert. „Im Jahre 1619 lockte eine neue Krippe am Geburtsfest des Herrn viele an. (...) Man behauptet, es sei eine so große Menschenmenge gewesen, dass sie an die Schranken zum Hochaltar drückten“, heißt es in einer Niederschrift dieser Zeit.

Stadtarchivar Andreas Steigerwald mit der Inventarliste. Foto: Sandra Baumberger

1633 ließen dann „die vornehme Witwe des Caesarius von Cremona und eine Herrin aus dem Hause Fugger auf ihre eigenen Kosten und auf eigenen Wunsch eine elegante Krippe (...) fertigen“. Knapp 40 Jahre später gab es noch einmal eine neue Krippe „aus wertvollem Holz und zugleich von gesticktem Leinen gefertigt“, ehe es still wurde um die Jesuitenkrippe. Als der Jesuitenorden 1773 von Rom aufgelöst wurde, ging es auch mit den Krippen abwärts: Die Darstellung des religiösen Geschehens mit den kleinen Püppchen erschien den Kirchenoberen als zu naiv, zumal die Krippen derart ausstaffiert wurden, dass sie sich zunehmend zu religiösen Spiellandschaften entwickelten. „Das wurde einfach irgendwann zu viel und passte nicht mehr zum aufklärerischen Gedanken dieser Zeit“, erklärt Friederike Haber.

In Mindelheim nahm sich 1819 der Gürtlermeister Alois Sauter der Krippe an. Er warb um „Gutthäter“, also Sponsoren, und kümmerte sich um den Erhalt der 80 noch verbliebenen von ehemals 300 Figuren. Nach seinem Tod erhielt die Witwe eine Entschädigung von 100 Gulden und die Krippe kehrte in den Besitz der Kirche zurück. Dort erfreute sie sich in den Folgejahren großer Beliebtheit. Einem Zeitungsartikel von 1911 zufolge war der Besuch damals „sehr befriedigend“ – was möglicherweise auch damit zusammenhing, dass die damals noch sieben Mindelheimer Brauereien zum Abschluss Freibier ausschenkten.