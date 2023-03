Mindelheim

17:30 Uhr

Jetzt geht's los: Das Landratsamt wird aufgestockt

So soll das vierte Stockwerk auf dem Landratsamt in Mindelheim einmal aussehen.

Von Sandra Baumberger

Am Landratsamt in Mindelheim haben die Bauarbeiten für den vierten Stock begonnen – allerdings nicht mit einem Spatenstich. So ist der Zeitplan für das Projekt.

Am Landratsamt in Mindelheim haben die Arbeiten für den Bau eines vierten Stockwerks begonnen. Den Startschuss dafür gaben Landrat Alex Eder, Bürgermeister Stephan Winter, Architekt Jochen Schurr, die Mitglieder des Bauausschusses und Vertreter der Verwaltung aber nicht mit einem Spatenstich, sondern, so Landrat Eder, mit einer "Nagelprobe": Sie mussten Nägel in einen Balken schlagen. Wie der Leiter des Hochbauamts, Thomas Burghard erläuterte, wird nun zunächst das Baugerüst aufgebaut, die eigentlichen Bauarbeiten beginnen Anfang April. Bis August soll der Rohbau fertig sein, im Frühjahr 2024 auch der Innenausbau. Das zusätzliche Stockwerk, das rund vier Millionen Euro kosten wird, bietet dann 48 Büroarbeitsplätze und einen Besprechungsraum. Die Aufstockung des Landratsamtes in Mindelheim ist laut Landrat Eder besonders nachhaltig Weil im Gebäude während der Bauarbeiten weiter gearbeitet wird, handle es sich um "keine einfache Maßnahme", so Burghard. "Das werden anstrengende Wochen und Monate." Landrat Eder hob die Nachhaltigkeit des Baus hervor: Dieser verbrauche keine Fläche und setze auf nachwachsende Rohstoffe. Hinzu kommen die PV-Anlage auf dem Dach und der höchste geförderte Energiestandard KfW40. Obwohl die Förderung dafür überraschend gestrichen wurde, bekommt der Landkreis einen Zuschuss vom Staat: Burghard hatte von einem Förderprogramm für Holzbauten erfahren und die erforderlichen Unterlagen damals wohlweislich gleich kurz nach Mitternacht eingereicht – mit Erfolg: Wenige Stunden später war der Fördertopf bereits leer. Am Landratsamt in Mindelheim haben die Arbeiten für den Bau des vierten Stockwerks mit einem Spatenstich begonnen. Foto: Sandra Baumberger

