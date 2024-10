Jetzt ist es fix: Mindelheim bekommt einen Bikepark

Seit Mittwoch steht fest: Der geplante Bikepark an der Mindelheimer Schwabenwiese kann gebaut werden. Die Stadt hatte den Bau der Anlage, die einige Stadträte an dieser Stelle und in dieser Größe durchaus kritisch sehen, davon abhängig gemacht, ob es eine finanzielle Förderung dafür gibt. Das ist nun der Fall.

Der Bikepark kostet die Stadt Mindelheim voraussichtlich 390.000 Euro

Die Stadt erhält für den Bikepark, der voraussichtlich mehr als 640.000 Euro kosten wird, demnach eine Leader-Förderung in Höhe von 250.000 Euro. Das hat das Entscheidungsgremium der Lokalen Aktionsgruppe Kneippland Unterallgäu bei einer Sitzung im Landratsamt in Mindelheim beschlossen. Der Eigenanteil der Stadt für die geplanten drei Mountainbike-Trails, einen Pumptrack, einen Kids-Pumptrack und einen Aufenthaltsbereich beläuft sich so auf 390.000 Euro. Er liegt damit etwas über den 350.000 Euro, die ursprünglich für eine etwas kleinere Anlage veranschlagt worden waren.

Der Mindelheimer Bikepark ist aber nicht der einzige, der demnächst im Unterallgäu neu gebaut wird. Auch in Legau soll für rund 452.000 Euro eine solche Anlage entstehen, die Leader mit 190.000 Euro fördert. (baus)