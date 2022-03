Jetzt schmeckt’s in der Mindelheimer Schule gleich doppelt so gut

Wegen Corona konnte die neue Mensa an der Mindelheimer Mittelschule bisher nicht voll genutzt werden. Aber jetzt kommt Schwung in die Sache.

Rund 950.000 Euro investierte die Stadt Mindelheim in die neue Mensa in der Mittelschule Mindelheim, die auch von Grundschülern genutzt werden kann. Dann brachte Corona alles durcheinander.

Dass die Mittelschule Mindelheim und die Grundschule Mindelheim dringend eine neue Mensa benötigen, da die Zahl der Kinder immer mehr ansteigt, die ein solches Angebot nutzen wollen, war lange klar. So entstand gemeinsam mit dem Sachaufwandsträger der Schulen, der Stadt Mindelheim, der Bau einer neuen jugendfreundlich gestalteten Mensa sowie eine Ausgabeküche.

Mehr als 100 Plätze und Lounge für Schülerinnen und Schüler in Mindelheim

Seit September 2020 verfügen die Mittelschule und die Grundschule Mindelheim nun in den Räumen der Mittelschule über eine sehr hell und freundlich gestaltete Mensa. 85 Plätze stehen für die Grundschülerinnen und Grundschüler bereit, 55 Plätze für die Mittelschülerinnen und Mittelschüler. Zusätzlich wurden vier Plätze in der gemütlichen Eck-Lounge geschaffen.

In der Mensa gibt es ein sogenanntes Cook & Hold-Essens-System. Die Mahlzeiten werden in einer Zentralküche zubereitet und warm in sogenannten Thermophoren oder Thermoporten vom Seniorenzentrum Haus St. Georg ausgeliefert. Ergänzend dazu gibt es Salate, Rohkost, Obst und Dessert.

Kostenloses Wasser und 230 frische Mahlzeiten pro Tag

Geöffnet hat die Mensa täglich für die Ganztagesklassen der Grundschule, die offenen Ganztagesschulen und für alle anderen Schülerinnen und Schüler, die Nachmittagsunterricht haben.

Somit können vom Mensa-Team täglich rund 230 frisch zubereitete Essen in unterschiedlichen Schichten verteilt werden. Jeden Montag liegt ein abwechslungsreicher Speiseplan für die Folgewoche vor, berichtet Schulleiterin Simone Frischholz. Kostenloses Wasser wird in Karaffen angeboten.

Eins der zwei Menüs der Mindelheimer Mensa ist immer vegetarisch

Der Speiseplan bietet täglich die Möglichkeit, zu einem Preis von 4,20 Euro, aus zwei verschiedenen Menüs auszuwählen, wovon eines immer vegetarisch ist. Ein Dessert und oder eine Beilage können frei hinzu gewählt werden.

Wegen Corona konnte die Mensa bisher nicht voll genutzt werden, da es viele hygienische Vorgaben zum Beachten gibt. Weil nun aber die Hoffnung auf Entspannung besteht, hat Graffiti-Künstler Robert Wilhelm extra ein Kunstwerk für die Mensa geschaffen. Sogar das Schullogo hat er mitaufgenommen. (mz)