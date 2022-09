Tankrabatt endet: Ausnahmezustand an Unterallgäuer Tankstellen

Der August ist vorbei, damit sind auch der Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket Geschichte. An manchen Tankstellen im Unterallgäu führte das zu kuriosen Situationen.

Den Tankrabatt und das 9-Euro Ticket gibt es seit September nicht mehr. Wer viel unterwegs ist, muss jetzt wieder tiefer in die Tasche greifen. Um Geld zu sparen, machten viele Autofahrerinnen und Autofahrer den Tank am letzten Augusttag noch einmal voll. Das führte an manchen Tankstellen zu kuriosen Situationen. „Die Leute waren sehr angespannt, weil sie Angst hatten, nichts mehr zu bekommen“, erzählt zum Beispiel Karin Mayer-Hecklau vom Autohaus Mayer in Türkheim, zu dem auch eine Tankstelle gehört. Einige Kunden hätten sogar nur für zehn oder zwölf Euro vollgetankt.

Höhepunkt sei ein Landwirt gewesen, der zwei Mal mit Traktor und Tankanhänger gekommen sei und jeweils etwa 800 Liter mitgenommen habe. „Er hatte sogar noch Kanister vorne in der Schaufel“, erzählt Mayer-Hecklau. „Die Autos standen in beiden Fahrtrichtungen auf der Straße“ und auch zu einem Auffahrunfall sei es auf dem Tankstellengelände gekommen, was die Polizei auf den Plan rief. Danach sei es etwas ruhiger zugegangen. Der Treibstoff reichte aber für alle aus, denn einen Tag zuvor sei der Tanklaster da gewesen, um die Lager der Tankstelle aufzufüllen.

Schlangen an der Mindelheimer V-Markt-Tankstelle

Bei der Mindelheimer V-Markt-Tankstelle war ebenfalls „die Hölle los“, wie der stellvertretende Marktleiter Mentor Elezkurtaj sagt. Abends kam extra noch einmal der Tanklaster. Denn es hätten durchweg zwischen zehn und 20 Autos an den Säulen gestanden. Leni Zott aus Kirchdorf war aber nicht dabei. Sie steht am ersten Tag, an dem der Tankrabatt nicht mehr greift, an der Säule des Verbrauchermarkts. „Leider“, betont sie. In der Früh habe sie bereits von Freunden und Familie Horrorgeschichten über die Kraftstoffpreise von bis zu 2,50 Euro pro Liter gehört.

„Jetzt war ich aber doch verhältnismäßig angenehm überrascht“, sagt sie. Denn die Säule zeigt „nur“ etwa 2,10 Euro pro Liter Super an. Trotzdem sind das etwa 20 Cent mehr, als noch am Vortag. Sie fahre recht oft mit dem Auto, sowohl für Erledigungen als auch für Ausflüge. „Aber das überlegt man sich jetzt schon wieder mehr“, stellt sie fest. An der Säule Nebenan steht Helmut Schweighofer, der das Betriebsauto auffüllt. Auch er wünscht sich den Tankrabatt zurück. Aber: „Was soll ich machen? Wenn ich tanken muss, muss ich eben tanken“, sagt der Mindelheimer. Privat fahre er aber die meisten Strecken mit dem Fahrrad.

Ein Erisrieder wird das 9-Euro-Ticket vermissen

Josef Dangel aus Erisried besitzt zwar auch ein Auto, wird aber vor allem das 9-Euro-Ticket vermissen. „Das habe ich viel genutzt. Ich habe in den vergangenen Monaten fast nie getankt“, sagt er. Mit dem Zug hat er oft Ausflüge gemacht und ist zum Wandern gefahren. Fast wichtiger als der Preis sei ihm aber die Einfachheit, ein Ticket zu kaufen, das für alles gilt. Deshalb hätte er auch nichts dagegen, wenn ein neues „Universalticket“ beispielsweise 49 Euro kosten würde.

Josef Dangel aus Erisried wird das 9-Euro-Ticket mehr vermissen, als den Tankrabatt. Foto: Dominik Bunk

Der Mindelheimer Fabio Marcantonio räumt gerade die Einkäufe ins Auto. In dem Van sitzt seine Familie. Ihn beträfen beide auslaufenden Maßnahmen nicht sehr. „Wir brauchen das Auto sehr selten“, sagt er. Das werde nämlich fast nur zum Einkaufen genutzt. Pendeln müsse er ebenfalls nicht, denn er habe die vergangenen Monate im Homeoffice verbracht.

Eine Kirchdorferin tankt jetzt erst einmal voll

Es gibt aber auch Menschen, die froh darüber sind, dass es das 9-Euro-Ticket nicht mehr gibt. Einer davon ist Bernhard Schäfer aus dem württembergischen Sigmaringen. Er wartet am Mindelheimer Bahnhof auf seinen Anschlusszug. „Die Züge waren oft so voll, dass ich nicht einmal mehr mein Fahrrad mitnehmen konnte“, sagt er. „Das System war komplett überlastet“, findet der Berufspendler. Doch viele im Unterallgäu wünschen sich die Entlastungen wieder zurück. Aber: „Jetzt tanke ich erst mal voll“, sagt die Kirchdorferin Leni Zott. „Man weiß ja nicht, was kommt.“