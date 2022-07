Jetzt zahlt sich der Klimaschutz auch finanziell aus

Seit Jahren wird Mindelheim immer besser im Umgang mit Ressourcen. Seit die Energiepreise durch die Decke gehen, hilft dieser Kurs dem Kämmerer, Geld zu sparen.

Vor zehn Jahren noch waren nicht alle im Stadtrat glühende Verfechter von Klimaschutz und Energieeinsparungen. Da schien einzelnen allzu viel Zeitgeist mitzuschwingen. Inzwischen hat sich der Wind komplett gedreht.

Heute sind alle im Mindelheimer Stadtrat froh, dass frühzeitig aufs Energiesparen und auf erneuerbare Energien gesetzt wurde. Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat die Energiepreise deutlich in die Höhe getrieben. Mindelheim trifft es weniger hart. Das ist auch das Verdienst von Klimaschutzmanagerin Simone Kühn und des Energieteams um Roland Ahne. Denn wäre nicht gehandelt worden, hätte es Mindelheim bei den derzeit stark gestiegenen Energiepreisen ähnlich stark finanziell getroffen wie jene Kommunen, die ihre Hausaufgaben auf diesem Feld vor sich hergeschoben haben.

Der Energiebedarf des Mindelheimer Freibads kann komplett über erneuerbare Energien abgedeckt werden

Die Sanierung des Freibads in den Jahren 2018 bis 2020 ist das beste Beispiel dafür. Die Wassererwärmung wird mittels Wasser-Wärmepumpe, Solarabsorber und Photovoltaikanlage am südlichen Grundstücksrand ermöglicht. Auch eine Schwemmwasseraufbereitungsanlage ist damals angeschafft worden. Damit kann der gesamte Energiebedarf des Freizeitbades über erneuerbare Energien abgedeckt werden.

Die Kreisstadt hat sich dem Aktivitätsprogramm im European Energy Award verpflichtet. Verbunden damit ist ein ganzer Katalog an Maßnahmen, der nach und nach abgearbeitet werden muss. Der Umwelt-, Verkehrs- und Bauausschuss des Stadtrates hat nun die weiteren Schritte ohne Diskussion beschlossen.

Seit dreieinhalb Jahren bezieht die Stadt Mindelheim in ihren Gebäuden Ökostrom

Dabei wurden einige Daueraufgaben formuliert sowie Einzelprojekte. Mindelheim muss zum Beispiel im Haushalt jährlich einen bestimmten Betrag für den Klimaschutz einstellen. Das sind für 2022 knapp 90.000 Euro. Das Gehalt der Klimaschutzmanagerin ist darin noch nicht enthalten.

50.000 Euro werden pro Jahr an Bürgerinnen und Bürger ausgeschüttet, die in den Klimaschutz investieren. Gefördert wird beispielsweise die Dämmung eines Hauses oder eine Photovoltaikanlage. Dazu hat die Stadt einen eigenen Förderkatalog erarbeitet.

Kommunales Energiemanagement für alle eigens genutzten Liegenschaften betreibt die Stadt seit zweieinhalb Jahren. Vor dreieinhalb Jahren hat sie auf Ökostrom umgestellt. Auch das ist ein wichtiger Baustein hin zum „European Energy Award“. Die Maßnahmen werden durch externe Fachleute überprüft.

Die Mindelheimer Stadträte sollen beim Klimaschutz mit gutem Beispiel vorangehen

An einer Beschaffungsrichtlinie wird im Rathaus derzeit noch gefeilt. Sie soll beim Einkauf all der Güter, die die Stadt benötigt, soziale und ökologische Maßstäbe setzen. Weitere Positivpunkte sind das Verkehrskonzept, das die Stadt vor gut einem Jahr verabschiedet hat, die Energiebildung an Mindelheimer Schulen, damit auch die Jüngsten frühzeitig den sorgsamen Umgang mit Ressourcen lernen oder ein Sanierungsplan für die städtischen Gebäude.

Eines steht noch aus: Stadträte und Personen des öffentlichen Lebens sollen als Vorbilder in Erscheinung treten. Sie sollen ihr persönliches Engagement für den Klimaschutz vorstellen. Die Mitglieder des Umwelt-, Verkehrs- und Bauausschusses haben das stillschweigend zur Kenntnis genommen.