Künstler Johann Jörg hat das kleine Format für sich entdeckt

Die neue Ausstellung im Salon des Kunstvereins Mindelheim beginnt mit einem kleinen Konzert.

Er gehört sicher zu den schaffensfreudigsten Malern des Kunstvereins Mindelheim, Johann Jörg. Allein im letzten Jahr schuf er rund 50 mittel- und großformatige Bilder. Im März nun präsentiert er unter seinem Künstlernamen Eschenlohe seine neue Bilderreihe „Expressives im kleinen Format“ im Salon. Die kleinsten Bilder haben Postkartengröße. Rund 50 dieser neuen Bilder werden zu sehen sein, dazu kommen ein paar ältere, um die Entwicklung zu zeigen sowie einige im mittleren Format für den Größenunterschied.

Die Ausstellung im Salon ist wie auch im letzten Jahr der Auftakt zum Jahresprogramm des Künstlerkreises Eschenlohe, den Hans Jörg gemeinsam mit seiner Frau Kathrin vor drei Jahren gegründet hat. Seitdem haben es sich die beiden zur Aufgabe gemacht, Kunst im ländlichen Raum stärker anzusiedeln. Nach der Ausstellung im Salon geht es ins Türkheimer Schloss, wo er auch immer neue Künstler mit einbindet.

Bei der Vernissage im Salon des Kunstvereins werden südländische Balladen zu hören sein

Für seine Einzelausstellung im Salon hat Eschenlohe nach einer neuen Ausdrucksweise gesucht, denn Veränderung und Entwicklung ist der Motor seines Schaffens. Für das kleine Format hat er sich von der Aktmalerei etwas entfernt und sich dem Porträt zugewendet. Hier hat er es sich zur Aufgabe gemacht, mit weniger Farbe den Gesichtern Seelentiefe und mehr Ausdruck zu verleihen. „Geste/Farbe/Duktus – Expressiv im kleinen Format“ heißt die Ausstellung, die am Dienstag, 5. März, um 19 Uhr eröffnet wird. An diesem Abend wird es außerdem ein Konzert von Rita und Roland Stadler geben, die südländische Balladen präsentieren. Die Ausstellung ist bis zum 27. März immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 14 bis 16 Uhr geöffnet, die Finissage ist am 27. März um 18 Uhr.

Darüber hinaus gibt es weitere Programmpunkte im Salon: Am Sonntag, 10. März, von 15 bis 17 Uhr findet ein Aquarellworkshop mit der Malerin Conny Stolzer statt. (Anmeldung per E-Mail conny@stolzer.de oder telefonisch unter 0170/3442531), Kathrin Jörg lädt zu einer literarischen Kaffeestunde am Sonntag, 17. März, um 14.30 Uhr ein und die Mindelheimer Schreibwerkstatt liest am 23. März um 19 Uhr. Für die musikalische Begleitung sorgt Janine Unglert an der Harfe.