Jugendliche erpressen in Mindelheim achtjährige Mädchen

Ein Gruppe junger Leute hat in Mindelheim versucht, drei Mädchen zu erpressen. Die Polizei sucht Zeugen und erklärt, warum "Abzocke" kein Kavaliersdelikt ist.

Eine Gruppe von fünf Jugendlichen hat am Montag drei achtjährige Mädchen in der Mindelheimer Brennerstraße zur Herausgabe von Geld genötigt. Zwei der Mädchen offenbarten sich ihren Müttern, die dann die Polizei informierten. Wie die Mindelheimer Polizei mitteilt, handelt es sich bei dieser „Abzocke“ oder beim „Abziehen“, wie es auch genannt wird, keinesfalls um ein Kavaliersdelikt. Es erfülle in der Regel den Tatbestand der Erpressung oder sogar des Raubes. Auch ohne ausgesprochene Gewaltandrohung könne das Auftreten als Gruppe oder die altersmäßige Überlegenheit als Drohung verstanden werden. Eltern, die feststellen, dass ihre Kinder bedrückt nach Hause kommen, immer wieder Geld oder Gegenstände „verlieren“, sollten herausfinden, ob die Kinder eventuell Opfer von Straftaten geworden sind, rät die Polizei. Weiterführende Informationen gibt es unter dem Stichwort „Abziehen“ auf der Präventionsseite www.polizei-beratung.de.

Die Mindelheimer Polizei geht jedem Verdacht auf Abzocke nach

In Mindelheim sind der Polizei in jüngerer Vergangenheit bisher keine derartigen Fälle gemeldet worden. Umso wichtiger sei es, dem Verdacht nachzugehen, bevor die Gruppe mit ihrer Abzocke Erfolg hat. Auch um den jungen Tätern frühzeitig klar zu machen, dass es sich nicht um eine Lappalie handelt, sucht die Polizei nun Zeugen für den Vorfall. Wem ist am Montag gegen 13 Uhr eine Gruppe von fünf schwarz gekleideten Kindern oder Jugendlichen aufgefallen, die sich im Bereich der Brennerstraße aufhielten. Wer kann Hinweise zu den der Personen geben? Hinweise bitte an die Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850.