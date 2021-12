Mindelheim

vor 10 Min.

Jugendliche in der Pandemie: "Es fällt zunehmend schwer, sich zu solidarisieren"

Die Schülersprecher des Gymnasiums und der Realschule am Maristenkolleg Mindelheim sprachen mit unserer Redaktion über ihre Ansichten zu Corona (von links nach rechts): Elisa Bernhard, Paul Lewe, Nepomuk Lorenz, Korbinian Lorenz, Nico Gehring und Fabian Spies.

Plus Jugendliche leiden besonders unter den Einschränkungen des öffentlichen Lebens in der Pandemie. Wie die Schülersprecher des Mindelheimer Maristenkollegs die Impf-Diskussion erleben und was sie sich von der Politik wünschen.

Von Dominik Schätzle

Seit fast zwei Jahren verlangt die Pandemie der Gesellschaft viel ab. Das öffentliche Leben musste zeitweise stark eingeschränkt werden. Davon besonders betroffen sind Jugendliche: Schule, soziale Kontakte, Vereine, Freizeit – fast alle Bereiche ihres Lebens sind von Einschränkungen betroffen. Diskussionen über die Impfung und Maßnahmen der Politik finden deshalb auch in den Schulen statt. Wie es den Jugendlichen in der Pandemie geht, darüber haben die Schülersprecherinnen und Schülersprecher des Mindelheimer Maristenkollegs mit uns gesprochen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen