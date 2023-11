Jugendliche verabreden sich in Mindelheim zu Schlägerei

Die Polizei traf rund 20 junge Leute an, die sich in Mindelheim schlagen wollten, konnte aber Schlimmeres verhindern.

Aus einer Schule ging am Dienstag bei der Mindelheimer Polizei die Mitteilung ein, dass sich mehrere Schüler mittags nach dem Unterricht in der Maximilianstraße zu einer Schlägerei verabredet hätten. Tatsächlich fanden sich insgesamt etwa 20 Jugendliche am vereinbarten Treffpunkt ein. Noch bevor es zu irgendwelchen Auseinandersetzungen kam, stellten mehrere Polizeistreifen die Personalien der Schüler fest und erteilten Platzverweise. (mz)