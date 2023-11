Junge Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

Vier Kinder und Jugendliche wollten Waren in einem Verbrauchermarkt stehlen. Was sie nicht wussten: Zivilpolizisten hatten sie im Blick.

Zivilpolizisten der Zentralen Einsatzdienste Neu-Ulm haben am Samstagabend vier Kinder und Jugendliche dabei beobachtet, wie sie in einem Verbrauchermarkt im Heimenegger Weg in Mindelheim Waren im Gesamtwert von rund 60 Euro entwendet haben. Beim Hinausgehen sprachen die Beamten sie an und stellten das Diebesgut sicher, heißt es im Polizeibericht. Eine Streife der Polizei Mindelheim wurde hinzugezogen. Die vier Ladendiebe, die zwischen neun und 14 Jahren alt waren, wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen nach Hause gefahren und dort ihren Eltern übergeben. (mz)