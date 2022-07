Junge Landwirte glänzen mit Erfindungen zum Arbeitsschutz

Die Organisatoren freuen sich über einen „Super-Jahrgang“, der in einem schwabenweit einmaligen Projekt die Sicherheit auf den elterlichen Bauernhöfen verbessert.

Bei einem schwabenweit einzigartigen Projekt haben sich Landwirt-Azubis in Mindelheim mit Arbeitssicherheit beschäftigt. Herausgekommen sind kreative und nützliche Projekte. Bester war Simon Löfflad aus Bad Wörishofen. Der Auszubildende baute für das Wechseln schwerer Reifen ein äußerst praktisches Reifenmontage-Gerät, das die unliebsame Arbeit des Reifenwechselns nun erheblich erleichtert.

22 Auszubildende im Ausbildungsberuf Landwirt beteiligten sich heuer an einem von der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft, der Berufsschule Mindelheim und dem Amt für Landwirtschaft Ernährung und Forsten organisierten Arbeitsprojekt. Es seien einzigartige Arbeitsvorhaben entstanden, teilen die Organisatoren mit

Der Radheber von Simon Löfflad beispielsweise ist auf zwei Seiten mit jeweils drei Rollen ausgestattet, mit denen die zentnerschweren Reifen nicht nur mühelos angehoben, sondern auch in ausgehobenem Zustand einfach gedreht werden können. Damit die Reifen dabei nicht kippen, montierte er oben einen verstellbaren Galgen. Angehoben wird der Reifen hydraulisch per Handpumpe. Der angehende Landwirt wollte das Hebegerät in seiner Werkstatt zudem praktikabel und platzsparend unterbringen: Aus diesem Grund fertigte er die beiden Hebearme „einklappbar“ an: So benötigt der praktische Werkstatthelfer in der Garage nur 25 Zentimeter Platz. Damit das Ganze auch „was gleich sieht“ hat er das praktische Gerät zudem noch zweifarbig lackiert.

Der Radheber von Simon Löfflad aus Bad Wörishofen ist nur eine von vielen guten Ideen der jungen Landwirte

Fabian Steidele (Eutenhausen) fertigte für seinen Lagerraum über dem Melkroboter eine praktikabel begehbare Podest-Treppe an, die es ihm nun sogar ermöglicht, in dem bisher weitgehend ungenutzten Dachraum ein geräumiges Büro einzurichten, von dem aus er seinen ganzen Stall gut überblicken kann: Die Wangen und den Handlauf fertigte er aus geschliffenem Holz; die Treppenstufen aus rutschfest-verzinktem Metall.

Michael Fendt (Memmenhausen) verbesserte seine Aufgangssituation zu einem Lager über seiner Werkstatt: Mit einer gewendelten Holztreppe und zwei Podesten zum 5,5 Meter hoch gelegenen Lager über der Werkstatt. Das Geländer wurde rund gehobelt und fein abgeschliffen.

In Wiedergeltingen gibt es jetzt eine rutschsichere Treppe zum Lager mit schwenkbarer Absturzsicherung

Severin Popp (Engishausen) fertigte für seine Bergehalle eine praktische Arbeitsbühne mit einem sicheren Treppenzugang an: Hier können nun alle Wartungsarbeiten am Kran in großer Höhe sicher und gefahrlos ausgeführt werden. Niklas Epp (Wiedergeltingen) errichtete eine rutschsichere Metalltreppe zum Lager mit einer schwenkbaren Absturzsicherung: Dabei achtete er darauf, dass die Hände beim Anheben des Metall-Geländers nicht eingeklemmt werden können. Platzsparend konnte unter der Treppe sogar ein Regal eingebaut werden. Maximilian Schmid entschied sich für ein bewegliches Treppen-Podest: Von den vier Rädern sind zwei lenkbar, die anderen zwei können sogar gebremst werden. Oben auf dem Podest können bei Bedarf an drei Seiten die Türen geöffnet werden. Damit die Bühne überall schnell und flexibel einsetzbar ist, kann sie dank einer speziellen Vorrichtung sogar mit einer Palletten-Gabel transportiert werden.

Weitere Projekte waren etwa Absturzsicherungen an Fahrsilos mit klappbaren Haltebügeln und Spanngurten, sowie Forstkisten, in denen alle Utensilien für die Waldarbeit – platzsparend und sicher sortiert – untergebracht werden können. Die Qualität der Arbeitsprojekte war beachtlich: Die besten fünf Arbeiten „des Super-Jahrgangs“ lagen bei der Bewertung nur 0,5 Punkte auseinander.

Laut Präventionsberater Michael Miller zählte bei der Beurteilung nicht nur das Werk selbst, sondern auch die schriftliche Ausarbeitung. Am meisten zählten aber der Umfang der Arbeit, die sicherheitstechnische Ausführung, die handwerkliche Fähigkeit und Sauberkeit der Ausführung. Sonderpunkte gab es für besondere Neuheiten, die ergonomische Gestaltung und praktische Handhabung.