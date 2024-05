Jugendliche bauen ihre eigenen Roboter

Bei der "Robotik-Meisterschaft" in der Realschule am Mindelheimer Maristenkolleg treten 29 Teams aus ganz Schwaben an.

Roboter aus Lego selber bauen, die Software so programmieren, dass Klötze in vorgegebene Felder transportiert werden und das Ganze möglichst schnell: Mit dieser Aufgabe traten am Mindelheimer Maristenkolleg bei der Robotik-Meisterschaft der schwäbischen Realschulen 29 Teams gegeneinander an: Elf Teams mit Fortgeschrittenen, davon eines des Maristenkollegs Mindelheim und 18 Teams Einsteiger, ab der fünften Klasse, davon zwei Teams mit Schülern der Realschule der Mindelheimer Gastgeber.

Die jungen Leute mussten für ihre Roboter immer wieder neue Lösungswege suchen

Gewonnen hat bei den Fortgeschrittenen das Team „Schwarzer Panther“ von der Konradin Realschule Friedberg, bei den Einsteigern „Team 1“ der Staatlichen Realschule Buchloe. Doch alle Schülerinnen und Schüler hatten viel geübt und Burkhard Panier, verantwortlich für das Edu-Lab, die Wissensschmiede für neue Technologien am Maristenkolleg, lobte: "Alle Roboter wurden von den verschiedenen Teams, die die gleiche Aufgabenstellung hatten, total unterschiedlich, individuell und kreativ gestaltet." Die Programmierung dagegen würde immer nach demselben Bausteinprinzip ausgeführt, und müsse natürlich auf den jeweiligen Roboter abgestimmt werden. Durch die zahlreichen Probleme, die immer wieder aufgetaucht seien, hätten die Schüler immer neue Lösungswege finden müssen und dabei unglaublich viel gelernt.

Es gab zwei Durchgänge für die Teams, nur das bessere Ergebnis wurde gewertet. Vanessa Beck unterrichtet eigentlich Englisch und Mathematik an der Realschule in Neu-Ulm/Pfuhl, bildete sich aber weiter und unterrichtet jetzt dort auch das Wahlfach Robotik. Dass Kleinigkeiten, wie eine andere Matte, auf der der Roboter fährt, oder kleine Schmutzpartikel an den Rädern zu Störungen und veränderten Reaktionen des Roboters führen können, haben sie und ihr Team erlebt, und dass Bewegungsabläufe, die beim Üben einwandfrei funktionierten, beim Wettbewerb unter minimal veränderten Bedingungen nicht mehr gelingen wollten, war ganz schön verzwickt. Doch die Schüler hatten in einer Pause Gelegenheit, nachzujustieren.

Zu gewinnen gab es beim Turnier in Mindelheim Baukästen für weitere Roboter

Moderiert wurde die Veranstaltung von Lorenz Köhler. Markus Andlinger, Systembetreuer und IT Lehrer am Maristenkolleg hatte die Veranstaltung organisiert und seine drei Teams an den Start geschickt. Bei der Preisverleihung gab es für die Sieger Baukästen für weitere Roboter und Teilnahmeurkunden für alle.