Junge Skateboarderin bei Unfall in Mindelheim verletzt

Die junge Frau musste einem Auto ausweichen und stürzte. Der Verursacher machte sich aus dem Staub.

Eine junge Frau war am Mittwoch in Mindelheim mit dem Skateboard auf dem Fußweg in der Allgäuer Straße in Richtung Bad Wörishofer Straße unterwegs. Ein bislang unbekannter Autofahrer kam aus der Industriestraße und bog in die Allgäuer Straße ein und missachtete die Vorfahrt der jungen Frau. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Frau aus und stürzte.

Der Unfallverursacher in Mindelheim muss den Sturz bemerkt haben

Obwohl der Verursacher laut Polizei den Sturz bemerkt hat, setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Geschädigte ging in die Notaufnahme und meldete sich bei der Polizei. Gesucht werden Zeugen, die die Unfallflucht gegen 15.45 Uhr beobachtet haben. (mz)