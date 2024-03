Kaiser, Zaren und Promis übernachteten schon im Gasthof Alte Post

Von Melanie Lippl - vor 48 Min.

In der Alten Post in Mindelheim haben schon viele Berühmtheiten eine Nacht verbracht – wie ein Blick ins Gästebuch und in die Geschichte des Hotels zeigt.

Was haben Österreichs Kaiser Franz II., Autor Hellmuth Karasek und Ballermann-Star Mickie Krause gemeinsam? Sie alle haben schon mindestens eine Nacht in Mindelheim verbracht – und zwar im Gasthof Alte Post. Illustre Gäste haben hier schon geschlafen, vor vielen hundert Jahren oder erst in jüngster Zeit. Und so mancher von ihnen hat sich auch ins Gästebuch des Hauses eingetragen: Da gibt es kurze und knappe Worte, aber auch seitenlange Texte, Bilder und Gedichte, in die viel Liebe gesteckt worden ist.

Aber von vorn: Zum ersten Mal wurde der Gasthof, der damals noch "Hecht" hieß, 1618 urkundlich erwähnt. Am 4. Juli wurde das Augustinerkloster in Mindelheim an die Jesuiten übergeben – dazu gab es einen Festakt, der mit einem Mahl beim Hechtwirt endete.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .