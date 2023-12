Drei Verkehrsunfälle bei Mindelheim wegen Unachtsamkeit

Gleich dreimal hat es auf den Straßen bei Mindelheim am Dienstag gekracht. Die Unfälle verliefen zum Glück glimpflich.

Drei Unfälle beschäftigten die Mindelheimer Polizei am Dienstag. Am Vormittag war ein 20-Jähriger mit seinem Auto von Mindelheim in Richtung Kammlach unterwegs und erkannte zu spät, dass vor ihm ein Wagen nach links abbiegen wollte. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern und landete etwa 20 Meter weiter in einem Feld. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro. Wenig später wollte eine 86-jährige, die in Kammlach die Rosenstraße befuhr, die Obere Hauptstraße überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines einen von rechts kommenden Wagens und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand, den Schaden schätzt die Polizei auf 11.000 Euro. Der dritte Unfall ereignete sich am Abend in Oberauerbach in der Stettener Straße. Eine 55-jährige Pkw-Fahrerin blieb an der Einmündung zur Staatsstraße stehen, um dann abzubiegen. Ein nachfolgender 23-Jähriger fuhr mit seinem Auto vermutlich aus Unachtsamkeit hinten auf. Die Autofahrerin wurde laut Polizei leicht verletzt. (mz)