Polizei erwischt zwei Alkoholsünder hinterm Steuer

In Kammlach und in Mindelheim sind der Polizei zwei Männer ins Netz gegangen, die mit zu viel Alkohol im Blut im Auto unterwegs waren.

Am Samstag kurz vor 23 Uhr hielt die Polizei in der Oberen Hauptstraße in Kammlach einen 62-Jährigen Autofahrer für eine Kontrolle an: Laut Polizeibericht ergab ein Atemalkoholtest, dass der erlaubte Grenzwert von 0,5 Promille überschritten war. Der Mann musste sein Auto stehen lassen und mit einer Bußgeldanzeige rechnen.

Eine gute Stunde später kontrollierte die Polizei einen 33-Jährigen in der Mindelheimer Maximilianstraße. Auch dieser Autofahrer hatte laut Polizei mehr als 0,5 Promille Alkohol. Er durfte nicht weiterfahren und ihn erwartet eine Bußgeldanzeige.