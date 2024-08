Schon 600 Fälle in diesem Jahr: So erlebte eine Kammlacherin einen Wildunfall

Jedes Mal, wenn Elisabeth Wieland von Kammlach nach Mindelheim unterwegs ist, muss sie daran denken, was ihr am 20. Juli passiert ist: Sie fuhr gerade mit ihrem Auto den Berg zur Mindelburg hoch, als am helllichten Vormittag plötzlich ein großes Reh auf die Fahrbahn lief. Die Autofahrerin konnte nicht mehr reagieren: „Zack! Als wenn ich gegen eine Mauer gefahren wäre“, beschreibt sie den Moment, der ihr bis heute in den Knochen sitzt.

Im Nachhinein ist sie froh, dass alles so schnell gegangen ist, sonst wäre sie am Ende noch ausgewichen und in den Gegenverkehr oder die Leitplanke gefahren, glaubt die Kammlacherin. So wie ihr geht es vielen Menschen in der Region: Bereits 607 Wildunfälle verzeichnete die Polizei allein bis Ende Juli im Unterallgäu. Für Elisabeth Wieland besonders erschreckend: Zahlreiche Autofahrer hätten nach dem Unfall einen großen Bogen um sie gemacht, nur eine Frau habe angehalten und ihr geholfen, erzählt sie. Gerne würde sie sich bei ihr bedanken, doch sie weiß nicht, wie die Frau heißt.

Auch nach dem Wildunfall stieg die Kammlacherin wieder ins Auto

Sie selbst sei nach dem Unfall so unter Schock gestanden, dass sie zunächst nicht mal die Warnblinkanlage angemacht habe, erinnert sich die Rentnerin. „Ich habe meinen Führerschein, seit ich 21 Jahre alt bin, und hatte noch nie einen Unfall“, sagt die 86-Jährige, die fast täglich mit dem Auto unterwegs ist – auch, weil sie ohne aufgeschmissen wäre, wie sie sagt. Den Wagen nach dem Unfall stehenzulassen, sei deshalb keine Option gewesen, und so hat sie sich ganz bewusst schon am nächsten Tag wieder hinters Steuer gesetzt. „Aber ich kann nicht an der Stelle vorbeifahren, ohne dass ich an den Unfall denke.“

Noch immer findet sie es erschütternd, wie viele Menschen sie nach dem Unfall gar nicht beachtet hatten, einfach vorbeigefahren sind an ihr, ihrem weißen Toyota und dem Tier auf der Straße. „Dabei ist man doch froh, wenn jemand hilft.“ Eine Frau von der Gegenspur habe letztlich gestoppt, ihr geholfen, das Warndreieck aufzustellen, und sich auch um Elisabeth Wieland gekümmert. Sie habe sie sogar in den Arm genommen, dafür ist sie ihr heute noch dankbar – schließlich sei sie völlig durch den Wind gewesen, erinnert sie sich. Und sie würde sich sehr freuen, wenn die Frau sich bei der Mindelheimer Zeitung meldet, damit sie sich bedanken kann.

Das empfiehlt die Polizei nach einem Wildunfall

Die Unbekannte hatte Elisabeth Wieland bei all dem geholfen, was die Polizei auch nach einem Wildunfall empfiehlt: Zunächst solle man, wenn es möglich ist, sein Fahrzeug nach einem Zusammenstoß mit einem Wildtier an die Seite fahren, vielleicht auf einen Feldweg, Grünstreifen oder in eine Parkbucht, sagt Kriminalhauptkommissar Christian Lindstedt, Sprecher im Präsidium Schwaben Süd/West in Kempten. Dann heißt es: Warnweste anziehen, Warnblinklicht einschalten und Warndreieck aufstellen, um so die Unfallstelle abzusichern.

Anschließend gilt es, die Polizei zu informieren, die wiederum den zuständigen Jagdpächter verständigt. Lebt das Tier noch und leidet, solle man das am besten gleich dazusagen, damit es schnellstmöglich erlöst werden könne. „Gerade, wenn es noch lebt, sollte man aber lieber Abstand halten“, empfiehlt der Kriminalhauptkommissar. Denn in einer solchen Ausnahmesituation könnten Tiere auch treten oder beißen.

Von der Polizei gibt es nach einem Wildunfall eine Bescheinigung, die für die Versicherung nötig ist. Wichtig dafür: „Das Kfz nicht reinigen!“, sagt Lindstedt. Haare oder Teile des Fells, zum Beispiel an der Stoßstange, dienen als Beweis für den Unfall. Anschließend kann man den Fall der Versicherung melden.

Das Risiko, einen Wildunfall zu haben, ist den Zahlen der Polizei zufolge übrigens in den Sommermonaten genauso hoch wie im Winter, zumindest im Unterallgäu. Zwar sei man in der kälteren Jahreszeit eher – wie die Wildtiere – in der Dämmerung unterwegs, andererseits sei das Wild in der Brunftzeit im Sommer aktiver. Klassischerweise passierten die meisten Wildunfälle im Unterallgäu in diesem Jahr zwischen 5 und 8 Uhr sowie zwischen 21 und 23 Uhr, erklärt Lindstedt, aber es gibt eben auch Ausnahmen, wie der Fall von Elisabeth Wieland zeigt.