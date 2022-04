Kann die Landwirtschaftsschule Mindelheim als Privatschule erhalten werden?

Landrat Alex Eder nimmt einen neuen Anlauf, damit die Mindelheimer Einrichtung eine Zukunft hat.

Bei der vorläufig letzten Schulschlussfeier der Landwirtschaftsschule Mindelheim in Mittelrieden wartete der BBV-Kreisobmann Martin Schorer in seinem Grußwort mit einer überraschenden Nachricht auf: Landrat Alex Eder wolle einen neuen Anlauf zum Erhalt der Landwirtschaftsschule unternehmen. „Wenn dies in München nicht auf fruchtbaren Boden fällt, dann machen wir die Landwirtschaftsschule selbst“, habe der Landkreis-Chef gesagt. Wie berichtet, muss die Schule schließen, weil es das Bayerische Landwirtschaftsministerium so verfügt hat.

Die Unterallgäuer wollen weiter für die Schule kämpfen

Schorer bekannte: „Wir kämpfen weiter für die Schule, wie auch immer sie dann heißen mag; gut sein lassen wollen wir das auf gar keinen Fall.“ In Nassenbeuren seien jüngst knapp 50 Schüler aus zwei Berufsschulklassen zum „Forstlichen Wettbewerb“ angetreten. Laut Schorer darf man dieses „Potenzial nicht brachliegen lassen“. Der Berufsverband wolle mit den Maschinenringen und dem Verband Landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen/Meister (VLF/VLM) sowie dem Landrat um den Erhalt der Schule kämpfen: Die Landwirtschaftsministerin müsse zu ihrem Fehler stehen und ihn korrigieren.

Der stellvertretende Landrat Michael Helfert bekannte bei der Feier, dass ihn im Sommer 2020 die Mitteilung von der Schulschließung „wie aus heiterem Himmel getroffen“ habe: Dadurch ergebe sich eine ganz erhebliche Lücke im Bildungsangebot in Mittelschwaben bei der Milchviehhaltung und dem Marktfruchtbau. Weil die Landwirtschaftsschule die erforderlichen Studierendenzahlen immer erreicht habe, sei die Entscheidung „nicht nachvollziehbar“. VLF/VLM-Vorsitzender Wolfgang Göppel sieht durch die Schulschließung ein massives Problem, neue Mitglieder für den Fortbildungs-Verband zu gewinnen.

Es ist nicht geklärt, wer die Schule gründen würde

Doch wie sehen die nächsten Schritte des Landratsamts aus? Pressesprecherin Eva Büchele teilte auf Anfrage mit: Landrat Eder habe zugesagt, sich zu informieren, unter welchen Voraussetzungen eine Privatschule errichtet werden könnte. Derzeit sei dies jedoch ein Wunschgedanke. Es sei weder geklärt, ob dies überhaupt möglich ist, noch wer die Schule gründen und wo diese sich dann befinden würde. (fk)